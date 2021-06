La Príncipe de Asturias Saskia Sassen obrirà l’edició de la UEG

Baix el lema «Canvis, una mirada calidoscòpica», els actes oficials començaran el 12 de juliol amb una conferència inaugural al Palau Ducal. A aquesta acudiran representants de la vida política, cultural i social de la comarca, i la sociòloga i economista estatunidenca Saskia Sassen farà una conferència en línia.

Sassen és coneguda per les seues anàlisis sobre globalització i migracions internacionals, a més de ser professora a la Universitat de Colúmbia i de la London School of Economics. El maig de 2013 fou guardonada amb el Premio Príncipe de Asturias de Ciències Socials.

Esta edició inclourà un gran programa de cursos així com una ampla oferta d’activitats obertes a la ciutadania, el que permetrá recuperar el format d’abans de la pandèmia.

La programació inclourà vint-i-un cursos i un taller que analitzaran, entre altres temes, «els canvis que afecten les ciutats i el món rural, la vigilància, el control ciutadà i de la sanitat, l’oci, el consum, el turisme, les relacions internacionals, l’educació, les cures, la relació entre espècies, els ecosistemes, el model alimentari, el treball, l’economia i les finances».

Durant la presentació es va destacar el vessant feminista de la programació a través de cursos, com ‘Claus de la comunicació no sexista per al nou mil·lenni’ i ‘Propostes de canvi en economia des de la perspectiva de gènere: l’economia feminista’, o el taller ‘Un jardí hort ecofeminista: pensament i creació col·laborativa’.

A tots els cursos participaran persones expertes de distints àmbits per tal d’oferir una mirada «calidoscòpica al món que ens trobem i, sobretot, al futur que ens espera».

La directora del Centre Internacional de Gandia ha sigut l’encarregada d’explicar el contingut acadèmic d’aquesta edició que «es convertirà en un exercici d’anàlisi i, en cert sentit, en una contribució a la història que s’ha d’escriure a propòsit de tot el que ens ha portat aquesta pandèmia».

El vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, va destacar que aquesta serà una edició molt especial «perquè suposa la recuperació d’una certa normalitat gràcies a l’esforç coral d’ambdues institucions». A més a més, va subratllar la resiliència acadèmica de la UEG «que s’ha adaptat a l’escenari marcat per la COVID-19 introduint canvis que han arribat per a quedar-se: la gratuïtat dels cursos i el format híbrid de les classes».

Per la seua banda, l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, es va mostrar convençuda que aquesta edició es desenvoluparà amb plenes garanties tant de seguretat com de qualitat «demostrar-nos que la UEG és una de les grandíssimes aportacions que la Universitat de València fa a aquesta ciutat, que històricament ha sigut una ciutat universitària».

Les persones interesades ja es poden inscriur e a la pàgina oficial de La Universitat d’Estiu de Gandia. La programació acadèmica, de caràcter gratuït, es podran seguir tant de manera presencial com en línia.