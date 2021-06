«Me veo capaz de llegar a la final; estoy bien física y mentalmente»

Salelles II perdió en diciembre pasado la primera semifinal individual de su carrera partiendo desde la fase previa. En 2020 eliminó a Raúl (25-15), Pablo (25-10) e Iván (25-0) antes de caer ante Tonet IV por 25-15 en el Trinquet de Xeraco. Ahora llega después de dos encuentros victoriosos, ya que fue elegido cabeza de serie por ser semifinalista en la edición anterior. Ha derrotado por 25-5 a Marc y por 25-0 a Vercher.

«Ganar a Vercher y de la manera en que lo hice, me ha dado mucha moral. Me veo capaz de llegar a la final porque estoy mejor que el año pasado, física y mentalmente», apunta el resto olivense.

El jugador saforense recuerda que en la partida de octavos de final ante Marc «salí nervioso porque creía que el brazo derecho no me iba a responder bien, tras la lesión que me apartó de la Lliga», pero, añade, «poco a poco me fui encontrando bien y gané».

Callar bocas

En cuartos ante Vercher, «mucha gente pensaba que no tenía ninguna opción, pero creo que demostré todo lo contrario. Jugué muy concentrado y apenas cometí errores».

De cara a la semifinal ante Tonet IV, apunta que «me enfrentó al nº1 del raspall y tengo que saber jugarle. Me he visto la partida del año pasado y creo que se en qué fallé, por lo que intentaré no hacerlo este año. A Tonet IV le costó mucho doblegar a Iván en los cuartos de final, pero es el mejor de la modalidad».

Salelles II es consciente de que «por mucho que prepares la partida, nunca sabes cómo vas a estar ese día. Yo espero estar bien».

La segunda semifinal del Individual la jugarán Moltó contra Ian este domingo en el Trinquet Municipal de Xeraco.