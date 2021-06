CV-60. fent país, unint comarques

Última comarca de la província per la costa, al sud de València i al nord d’Alacant, la Safor roman com a punt d’encontre amb la resta de comarques veïnes. Tradicions, cultura, història i terra que ens uneixen, i que ara amb el projecte de la finalització de l’autovia CV-60, antigament anomenada autovia del Morquí, ens ajudarà a seguir vertebrant el territori, a apropar-nos a les comarques veïnes i a facilitar la connectivitat entre persones per a ser més competitius, sobretot en un món cada dia més globalitzat.

La comarca de la Safor ha estat històricament menyspreada en els anys de govern del Partit Popular, desconnectada de la resta, sense inversions substancials en l’antiga AP-7 i amb una vista a futur on, fins i tot, aquesta CV-60 va desaparèixer dels pressupostos.

Després dels esforços del Consell del Botànic la legislatura passada per fi veurem acabada una infraestructura que porta incompleta massa anys. I a més ho farem de la mà de l’actual Govern Valencià amb les característiques que la nostra terra necessita.

Gràcies a les inversions per part del Govern Socialista, l’oblit al que estàvem acostumats a la ciutat d’Oliva i a la Safor s’ha transformat en millores de les nostres infraestructures. Amb la creació del nou accés al Port de Gandia, al sud de la ciutat, i l’actual construcció de l’Enllaç Sud d’Oliva a l’antiga AP-7.

Podem permetre’ns modificar el traçat original de la CV-60 per tal d’enllaçar millor aquesta variant carretera. Amb aquesta moderna infraestructura, la nostra comarca podrà estar més unida a la resta de les comarques centrals, i la resta del país.

Les nostres empreses ho necessiten ara més que mai, ja que en un món tan competitiu els valencians i valencianes, amb un històric esperit exportador, no podem veure frenat el nostre desenvolupament econòmic i social per altres interessos personals.

Amagats darrere de la protecció de l’horta alcen la veu en contra d’aquesta infraestructura d’interès general, però planifiquen polígons industrials en l’àmbit local. Amb la incongruència que suposa la creació de nous polígons, privats de bones connexions com la que aquesta infraestructura ofereix.

Si volem ser pioners i innovadors per tal de ser eficaços, no podem estar hipotecats a les manies i capricis de partits polítics que s’enroquen en la postura del «no», quan aquesta no naix d’ells mateixos. I la millor prova d’açò la vam sofrir i l’estem sofrint a Oliva.

L’any 1984 Unitat del Poble Valencià, després Bloc Nacionalista Valencià, després Compromís, es va oposar fermament a la Variant de la N-332 d’Oliva. Demandada anys després amb la consigna «Circumval·lació ja», no ha estat fins ara, quan el Govern central del Partit Socialista ha fet possible aquesta realitat per a la nostra ciutat i la nostra comarca.

Sembla que la història es repeteix, dóna igual el nom, són els mateixos qui volen frenar l’expansió de la nostra economia i hipotecar el futur de la nostra societat, ara en la Safor com fa 37 anys a Oliva.

El poble d’Oliva necessita la nova carretera com la Safor en el seu conjunt necessita aquesta via del segle XXI. La història no es pot tornar a repetir, tenim una oportunitat única i hem de saber aprofitar-la.