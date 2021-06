Alerta por el repunte de positivos de covid en la Safor

Ni siquiera ha llegado aún el mes de julio y la situación ya empieza a parecerse a la del verano pasado. La incidencia del coronavirus ha iniciado la semana con un repunte muy preocupante de casos, experimentando la mayor subida de positivos en meses. Según la estadística por departamentos de salud que publica cada martes la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, entre el final de la pasada semana y el principio de esta se han registrado 57 nuevos contagios de coronavirus.

Este aumento supone casi cinco veces más que el que se registró justo en la anterior actualización, la del pasado viernes, cuando se reportaron apenas 13 nuevos casos de coronavirus nuevos en todo el departamento, lo que incluye no solo la comarca de la Safor sino la decena de municipios de la Vall d’Albaida que también tiene el hospital Francesc de Borja como referencia.

De hecho, al menos en el último mes, el aumento de casos diarios, aunque variable, había sido muy sostenido, entorno a unos quince de media desde, al menos, principios del pasado mes de mayo.

La situación va en consonancia con lo que está ocurriendo en el global de la Comunitat Valenciana, donde los positivos diarios ya se contabilizan por mil y la incidencia se ha disparado.

En ese aspecto, la comarca de la Safor no es una excepción. La Incidencia Acumulada (IA), que hace una semana estaba en 29,36 casos por cada 100.000 habitantes, en la actualización de ayer se disparaba hasta los 45, un aumento de 16 puntos en solo unos días. Eso significa que la comarca se encuentra en situación de riesgo bajo pero está a un paso de pasar a situación de riesgo medio.

Otro síntoma de que hay que tener mucho cuidado por la situación de la pandemia es el de los casos activos. Esta magnitud se ha disparado de forma muy importante, al pasar de 52 a 81, es decir 29 casos activos nuevos en la última semana en todo el departamento de salud.

En la comarca hay siete localidades que se encuentran en estos momentos con una incidencia que las sitúa en una situación de riesgo medio de contagio. La localidad que mayor incidencia presenta es Ador, con 115 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Rafelcofer, con 73, Piles, 72, Tavernes de la Valldigna, que cuenta con 57 casos y Oliva, que tiene una Incidencia Acumulada de 51.

Además, hay otros cuatro municipios que han pasado a riesgo medio. Es el caso de Bellreguard, con 43,3 casos por cada 100.000 habitantes, Daimús, con 31, Xeraco, con 34 y Miramar con 37.

La mayoría de los contagios se producen en tramos de edad mucho más jóvenes, que son los que no están vacunados todavía.

El hoispital da el alta a seis ingresados en planta

Pese al aumento importante de los contagios de los últimos días, la situación en el hospital Francesc de Borja es tranquila. Actualmente, no existe presión y las personas que precisan ingresos no presentan estado grave. A principios de esta semana había seis personas en planta por covid. La tarde de ayer, el centro anunciaba que no había ninguna persona ingresada, lo que supone que se dieron seis alta muy seguidas.