l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna va informar ahir de l’inminent inici dels treballs del projecte d’electrificació i urbanització del Polígon del Golfo, ja que ja s’ha firmat l’acta de replanteig entre Iberdrola i les empreses urbanitzadores Calviga, Becsa i Elecnor. La signatura és l’últim pas abans de començar les actuacions que permetran dotar d’electricitat i urbanitzar el polígon industrial.

La futura línia, de 20 kv, declarada d’utilitat pública, transcorrerà des de la subestació elèctrica Valldigna, en el camí del Pla, fins al polígon del Golfo, passant per les partides del Pla, Mançanet, Tol·lo, l’Albelló, Tremuja i el Golfo. La línia elèctrica, d’uns 6 quilòmetres de longitud, estarà soterrada en el pas per camins rurals i l’AP-7, i serà aèria quan travesse terrenys agrícoles particulars, tal com estava previst en el projecte inicial.

El regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, destacà ahir que amb l’acta de replanteig signada, «prompte començarà l’electrificació del polígon del Golfo, una actuació que permetrà a l’Ajuntament concloure la urbanització». Han calgut moltes reunions i gestions per a arribar al tram final d’un projecte clau per a crear ocupació i atraure noves empreses, digué el responsable d’Urbanisme.