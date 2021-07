Alberto de Oliveira: «Si me hago español seguro que salto los 16 metros»

«Quizá haber competido el fin de semana anterior, tanto sábado como domingo, en el nacional promesa de Nerja me pasó factura, pero creo que en Getafe mis sensaciones fueron buenas, de hecho es mi segunda mejor marca de la temporada», comentó De Oliveira, que sigue esperanzado en que la Administración le apruebe su expediente de nacionalidad española. «Si me hago español seguro que salto los 16 metros, sólo por la satisfacción de subir al podio de un campeonato nacional», añade ilusionado este joven de 21 años, originario de las islas de Santo Tomé y Príncipe, pero perfectamente integrado en Sant Vicent del Raspeig, donde vive y estudia desde los 9 años.

«Ha sido una temporada en la que he disfrutado mucho, y el año que viene a trabajar más y mejor», concluye.

Por otra parte, Daniel Lusilla, con 10.63 en los 100 metros lisos, su mejor marca personal, y Siro Piña, con 1:51.86 en los 800 metros lisos, se quedaron en las semifinales. Ambos debutaban en un nacional absoluto. «Esta ha sido la primera temporada que me he tomado el atletismo en serio», reconoce Lusilla, «ya que la anterior, cuando empecé, por motivos laborales y de estudios no le pude dedicar mucho tiempo». Con un físico portentoso, considera cumplido su objetivo de bajar de 11 segundos en los 100 metros lisos. Su entrenador es Teodoro Rodríguez, el mismo que el de Alberto.

Lusilla reside en el Campello (Alicante) y tiene sangre dominicana por parte de madre. Al igual que De Oliveira, compitió en Nerja hace dos semanas, donde fue subcampeón de España por segundo año consecutivo con el equipo de relevos 4x100 del Safor. El registro fue de 41.83, junto a José Giner, Bernat Pérez y Víctor García. También hizo los 100 y 200 metros lisos.

Siro Piña suele aprovechar su estancia en España en verano para competir al aire libre. El joven de Xàbia estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la High Point University, situada en la ciudad del mismo nombre, en Carolina del Norte (EE UU). El mediofondista también compite en la liga universitaria norteamericana. Este año tenía el pasaporte para el nacional y no lo desaprovechó. «La de Getafe ha sido una experiencia muy buena, en agosto volveré a Estados Unidos y empezaré a preparar la liga, que allá es más larga», comenta.

Por último, Pilar Vázquez fue la undécima en los 3.000 metros obstáculos, con 10:50.17. Para la atleta gandiense no fue su mejor carrera, ya que tuvo que sortear la caída de una compañera en la ría y quedó descolgada, sumado a problemas de alergia por el clima seco madrileño. Con todo, Vázquez se queda con el balance de toda la temporada, «que ha sido la mejor tanto física como mentalmente».

Para el club es todo un orgullo que cuatro de sus atletas lleguen un año más, con la camiseta del Safor, a un campeonato de España absoluto al aire libre. Se trata de un deportista más que la temporada pasada, donde fueron tres: De Oliveira, Pilar Vázquez y Mar Morant.