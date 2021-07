U na señora rubia, de muy buen aspecto y algo cariacontecida, entra en unos grandes almacenes en la sección de ropa interior de caballero y pide al atildado dependiente: - Quiero unos calzoncillos largos de felpa para mi marido.

-Lo más parecido que tenemos ahora son los de «camalet».

-¿Podría enseñármelos?

-Por supuesto -dice el dependiente bajándose los pantalones. La clienta lo contempla atentamente y al fin le dice:

-No. Esos no me sirven porque no llevan botones en la bragueta.

- ¿Y para que necesita su marido botones en la bragueta del calzoncillo?

- Mi marido padece priapismo y con frecuencia su miembro adquiere una inusitada erección y le causa graves problemas.

-No me diga.

-Sí le digo. Muchas veces es tal la fuerza de la erección que llega a romper la cremallera de la bragueta del pantalón.

Atraídas por el comentario de aquella mujer, dos jóvenes veinteañeras se acercan con curiosidad. La clienta mientras sigue comentando con todo lujo de detalles el terrible martirio que cada vez sufre su marido. Los detalles son tan sobrecogedores que se acerca también una señora mayor de aspecto elegante, aficionada a la hípica y sentencia: -Seguro que se le pondrá como un caballo.

Las jóvenes no pueden evitar una sonrisa y una de ellas pregunta:

-¿Cómo dice que se llama la enfermedad de su marido?

-Priapismo.

-Ah!, había entendido piragüismo y por eso me extrañaba porque mi novio es un gran piragüista y no le he visto yo tan extraordinarias erecciones.

-¿Y los médicos no le han dado ninguna solución?, pregunta la señora elegante.

La clienta suspira y explica:

-El primero me aconsejó operarle y cortarle el miembro por la mitad y otro al que vamos ahora lo está atiborrando con bromuro y a mi marido se le está poniendo cara de retrato al bromuro. Qué horror, lo peor es que además mi marido ha sufrido muchas denuncias por violencia de género.

-¿Es posible?

-Claro, al verlo así no es extraño. Pero él es un santo y es incapaz de agredir a nadie y menos en esas condiciones.

Don Pablo, el jefe de planta, un simpático caballero de aspecto elegante y distinguido viendo una gran oportunidad para la venta de calzoncillos, se acerca al grupo y apunta:

-Creo que tengo la solución para su problema.

Llama a un empleado y le pide que enseñe a las señoras sus calzoncillos.

El dependiente lleva un precioso braslip azul cielo que deja anonadadas a las mujeres. Pero la clienta le reprocha al jefe de planta:

-¿Pero usted cree que ese adminículo puede solucionar el problema de mi marido...?

-Por supuesto, se trata de un braslip fabricado con hilos de acero inoxidable y capaz de soportar una presión de 12 kilos sin romperse. Tranquilícese, el pájaro de su marido no podrá escaparse.