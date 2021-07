Dos alumnos del Campus de Gandia, en el podio de la excelencia educativa

Una alumna y un alumno del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Gandia han sido reconocidos entre los mejores estudiantes de España según el Ranking Nacional de la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA). Se trata de Andrea Oliver, que es graduada en Ciencias Ambientales, y David Soler, graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación Sonido e Imagen.

La joven Andrea Oliver es la tercera de España en su carrera. «Estar en este listado te abre muchas puertas y es reconfortante que después de todo el esfuerzo que haces se vea recompensado», asegura esta mallorquina de 23 años.

Trato próximo del profesorado

En su época de Erasmus, Andrea Oliver, pudo experimentar que, a diferencia de en otras universidades «en el Campus de Gandia tienes un trato próximo, el profesorado se implica y se preocupa para que el alumnado aprenda». Y recuerda especialmente a Jesús Mengual, que fue su profesor de Contaminación y Tratamiento de Aguas, que es el sector que más le atrae.

Actualmente, Andrea ha empezado unas prácticas, colaborando «en proyectos españoles y europeos relacionados con los sectores del agua y el cambio climático» y considera que su paso por el Campus de Gandia ha influido en su vida profesional. «Que el grado tenga muchísimas salidas de campo te permite empezar a saber lo que es trabajar».

Por su parte, David Soler es uno de los mejores graduados en España en su rama de estudios según el ranking SEDEA, en el que ocupa la tercera posición.

«Desde pequeño me encantaba el mundo del sonido y lo audiovisual» y «el empujón final fue visitar el campus en unas Jornadas de Puertas Abiertas».

Aprender a enfrentarse a retos

De su experiencia universitaria, señala que tuvo «la suerte de contar con muy buenos profesores». Entre ellos recuerda a Fernando Boronat, a Jesús Alba, a Javier Redondo, a Mª José Canet y a Pepe Marín.

Lo que más valora Soler de su formación es la capacidad que ha desarrollado para enfrentarse a retos. En la actualidad, «estoy trabajando en la empresa privada y me encanta lo que hago, pero me gustaría poder devolver al mundo de la educación una pequeña parte de todo lo que me ha aportado».