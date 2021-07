La romana estació Termini, tan mitificada per la literatura i el cinema, fa realitat la dita que tots els camins duen a Roma, com abans les vies o calçades, encara aprofitades per al traçat de les gran rutes o autopistes actuals. Una gran estació també obri més camins i més possibilitats de viatjar en totes les direccions. També a la nostra ciutat tenim una estació final de trajecte, tal com anuncia repetidament la megafonia del tren. Si ens posem metafísics o existencials, segons les preferències de cadascú, hi diríem que ens trobem a la vista del terme darrer, ja en el límit amb el no man’s land, la terra de ningú, quan en veritat tan sols hem arribat a la punta nord de la conurbació Gandia-Oliva, modesta si es vol, però ben real i quotidiana. El tren, tan tímid, no s’allarga ni al sud de la conurbació. Els camins de ferro, segons aquell deliciós gal·licisme del segle XIX, han tingut una estranya implantació en la nostra comarca.

L’aplicació de la llei de ferrocarrils de 1855 va significar un traçat radial de les vies del tren des del centre, de tal manera que la nostra comarca i moltes més van quedar fora del nou sistema de comunicació. El ferrocarril de la companyia MZA (Madrid, Saragossa, Alacant) va fer la connexió amb València per l’interior. Ben prompte es va posar en pràctica una alternativa des de Carcaixent a Dénia, per Tavernes de la Valldigna i la Safor. Per iniciativa de Vicente Alcalá de Olmo, un personatge tan ben estudiat per Jesús E. Alonso, va construir-se el tram Carcaixent-Gandia amb un transport de tracció animal. L’any 1881, per obra del marqués de Campo, un personatge ben recordat pels seus carrers dedicats a Gandia i Dénia, va començar el tren a vapor, perllongat a Dénia en 1883. La historiadora Encarna Sansaloni i Martí ha dedicat una extensa monografia al ferrocarril Carcaixent-la Valldigna, amb moltes referències a la seua continuació de Gandia a Dénia, amb una interessant aportació sobre l’impacte social i econòmic que va suposar la nova via de comunicació. Encara, després de la desaparició del tren en 1969, un automotor de passatgers va continuar fins a l’any 1974.

Més avant, també al segle XIX, va sorgir una altra via de comunicació entre el port de Gandia i Alcoi, de capital anglés, amb un evident aire colonial, és a dir, amb el propòsit d’eixamplar el mercat del carbó britànic i comprar matèries primeres, habitualment barates, sobretot agràries. La publicació preparada per l’Associació Tren Alcoi-Gandia ha fet possible conéixer de forma sintètica la història del tren dels anglesos, comprat en 1889 i inaugurat quatre anys després, vinculat a la construcció del port de Gandia. Amb un recorregut d’uns 53 quilòmetres va posar en contacte una part important de les comarques centrals valencianes. A l’abril de 1969 va fer el seu últim viatge.

A més del port, l’evident insuficiència del ferrocarril va impulsar l’exportació de cítrics i hortalisses per carretera, amb una important flota de camions. La crisi de l’agricultura tradicional va deixar sense massa activitat el port, mentre la platja, amb una evident intervenció madrilenya, va començar a la seua espectacular expansió.

Extingits els ferrocarrils de via estreta, en 1972 s’inaugurava l’estació de mercaderies, també amb servici de passatgers, gràcies a la prolongació de la via ampla, encara que única, construïda des de Cullera. La nova estació, situada a les afores de Gandia, ara ja a les portes del seu cinquantenari, encara que de forma precària, va fer possible per primera vegada la relació directa amb la capital. Els primers usuaris de l’estiu de 1973 pagaven unes 34 pessetes per viatge. Era l’any de la primera crisi del petroli, amb un gran augment del seu preu, que tant va impactar sobre l’economia occidental, principalment. Encara en 1975 es construïa el ramal al port, des de l’estació de mercaderies. El dia 1 de juliol de 1976, ara fa quaranta-cinc anys, s’inaugurava, amb una certa pompa, l’estació subterrània de Gandia. Acabava així el molest trajecte en autobús a la de mercaderies. L’èxit va ser immediat, tot i la limitació logística de la via única i la tardana electrificació en 1994.

Han passat els anys i les propostes sobre la continuïtat del ferrocarril cap a Oliva i Dénia continuen en el llimbs, com la de 1986 que establia la prolongació a Oliva, o la de les Corts Valencianes de 1997, que aprovava el tram de Gandia a Dénia, com també la més recent de la via doble de Cullera a Gandia... No deixa de ser estrany que el port de Dénia, amb una connexió tan important amb Eivissa, no tinga, ni per raons estratègiques, una connexió ferroviària com cal amb la capital valenciana.

Ser «final de trajecte» no és cap privilegi, sinó una limitació, una prova més de la impotència d’unes terres que no han tingut, des del segle XIX, un ferrocarril costaner en una zona d’alta importància econòmica i turística, necessari per a la vertebració de comarques tan en contacte permanent com la Marina i la Safor.