Se barrunta una nueva ola de contagios de coronavirus. Algunas voces vaticinaron que el cuarto subidón del covid se produciría a finales del pasado mes de marzo, cuando empezaron a suavizarse las restricciones, pero las previsiones no se cumplieron. El aumento de casos, sin embargo, ha llegado unos meses más tarde, justo al inicio de un nuevo verano, como ya ocurriera en el anterior. En estos momentos, la incidencia ha aumentado hasta situar al departamento de salud de Gandia en 45 casos por cada 100.000 habitantes.

Como esto ocurre al mismo tiempo que se está vacunando a la población y los grupos de más mayores ya han recibido sus dosis, el perfil de la persona contagiada ha experimentado un cambio importante.

En la comarca de la Safor, solo en tres días se han registrado 95 nuevos positivos, según la información del Centro de Salud Pública. De estos, un 66,3% tiene menos de 30 años, eso significa que más de dos tercios del total de nuevos casos registrados en la comarca son personas jóvenes. Además, un 31,5 % se encuentra en un tramo entre 31 y 60 años, por lo que tampoco se trata de edades muy avanzadas. Apenas un 2,1% de los contagios son de personas mayores de 60.

El levantamiento de las medidas más restrictivas por parte de las autoridades y el hecho de que aún no estén vacunados los y las más jóvenes está provocando que la transmisión esté descontrolada en ese tramo de la población.

La evolución en el número de casos está siendo muy preocupante. En la semana del 14 al 20 de junio de 2021 se registraban un total de 43 casos nuevos de Covid-19, concentrándose el 65,1% en la franja de edad de 21 a 30 años. Ya en la siguiente, es decir, la pasada, del 21 al 27 de junio, se registraron un total de 94 casos nuevos, que ya son más del doble que la semana anterior, predominando en las edades comprendidas entre 11 y 40 años.

Y atención, porque no todos los casos están siendo tan leves. A mediados de esta semana no había ninguna persona ingresada en el hospital Francesc de Borja de Gandia. Ayer por la mañana, Salud Pública informaba de un ingreso pero al cierre de esta edición ya se habían incrementado a tres. Todos ellos, eso sí, en planta, por lo que la UCI sigue libre de pacientes covid. Por lo que, al menos, no hay pacientes críticos de momento.

Desde Salud Pública de Gandia apelaron ayer, a través de un comunicado, «a la prudencia y a la responsabilidad de todos los ciudadanos» y recomendó que «deben mantener las siguientes medidas preventivas de forma rigurosa». Además pidieron «mantener la distancia social», especialmente al grupo de edad de 19 a 35 años, en el que se está registrando el mayor aumento de nuevos casos de covid-19 en las últimas semanas, y que además «es un grupo de población que en su mayoría no está vacunado».

El nuevo incremento de contagios de coronavirus en la comarca de la Safor está teniendo una incidencia especialmente alta en la costa. Solo hay que ver el mapa que ofrece la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública con la actualización de los datos pandémicos y donde está delimitado cada municipio y se señala con diferentes colores la situación en la que se encuentra cada localidad. En verde aparecen aquellos que están en situación de Nueva Normalidad, con una Incidencia Acumulada (IA) por debajo de 25 casos, en amarillo claro, los que están en riesgo bajo, en naranja riesgo medio y rojo oscuro en muy alto.

Pues bien, en la actualización de ayer se aprecia que ningún municipio de costa de la comarca de la Safor está en verde, por lo que todos presentan algún nivel de riesgo.

Ninguna localidad con playa está en situación de nueva normalidad. Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Piles y Oliva se encuentran en riesgo medio de contagio, es decir, por encima de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Los que peor situación presentan son Miramar y Bellreguard, que presentan riesgo muy alto, con 409 y 259 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente, mientras que Guardamar de la Safor se encuentra en riesgo alto con 188 casos. El municipio que presenta mejor situación es Daimús, con 31,29 casos.

Al margen de los municipios de costa, otras localidades de la comarca como la Font (370) están en una situación preocupante. También Ròtova y Ador han visto incrementada su incidencia en los últimos días. La Safor tiene una IA de 106 casos.

La incidencia aumenta sobre todo en los municipios de la costa

La totalidad de las localidades con playa han salido de la nueva normalidad

T.Á.C. Gandia