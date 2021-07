Esther Alandete: la jove llibertària marcada per la guerra civil

Esther Alandete va nàixer a la Barcelona de 1922, en haver d’exiliar-se el seu pare de Gandia en 1911, després dels disturbis viscuts a la ciutat durant el mes de setembre. José María Alandete Llorià, que acabava d’afiliar-se a la recentment creada CNT, formaria part dels grups revolucionaris que van aixecar les vies del tren Carcaixent-Gandia i la crema de les oficines de consum locals.

Alandete Llorià és un lliurepensador, autodidacta i anarcosindicalista, idees que recull la seua filla. La seua mare d’Esther, Vicenta Soler Bohigues, provenia d’una família rural benestant d’Alfauir, coneguda com «els Ferrer d’Ador».

Només té 8 anys i ja coneix la inestabilitat de la Barcelona fabril, immersa en el dur pols que manté enfrontats a sindicats i patronal. Són els anys del «pistolerisme» (1917-1923) en els quals la ciutat és coneguda com la Rosa de Foc per la proliferació d’altercats i atemptats que tenen lloc als seus carrers. El pare és un clar exemple de lluita anarcosindicalista urbana, la qual cosa li suposa veure al seu progenitor sotmés a la repressió que exerceix la Guàrdia Civil.

José María Alandete i altres anarquistes, com ara Buenaventura Durruti, Juan García Oliver, Francisco Ascaso i Federica Montseny, són arrestats assíduament pel seu activisme. Esther els coneix i els tracta a tots, vivint moltes d’aqueixes situacions en les que participa com a enllaç entre el seu pare i el sindicat, aportant-li múltiples vivències que li mostraran obertament l’ideari que el seu pare professava i defensava.

Esther coneixerà Gandia en 1934, amb dotze anys, quan José María Alandete decideix abandonar la convulsa i perillosa Barcelona quan ja no hi ha lloc per a un llibertari massa exposat i conegut de la policia. La tornada a Gandia no està exempta de dificultats. A la ciutat se succeeixen els conflictes en el sector agrícola i en els rams dels obrers i de l’electricitat. No obstant això, serà també un bon any, en què es duen a terme importants projectes municipals com el Parc de Bombers o el nou Safareig Municipal que li permeten trobar treball en el sector de la construcció.

Quan esclata la guerra civil es converteix en una miliciana més, afecta a la CNT, i es suma a l’Agrupació de Dones Antifeixistes (ADA) de Gandia, al costat de Gloria Morell, Micaela La Barberá (sic), Paca Galà, Rosa Egea, Ángeles Malonda, Albertina Espí, Maria Varó i Maria Nàcher, entre altres, ocupant l’àrea d’Oficis Varis.

Té només catorze anys, però la seua precoç maduresa li permet semblar com qualsevol altra miliciana. La mare no la veurà mai uniformada, ni tampoc sabrà, directament, del seu activisme en aquells primers dies.

En les posteriors setmanes a l’alçament, immersos en la convulsió que vivia Gandia, Esther col·labora en l’ocultació de l’Abat Solá que, en la seu de la CNT, duen a terme l’alcalde Marcelinet Pérez i el seu pare. Durant un mes, l’abat va estar amagat fins que, disfressat de basc, van aconseguir traure-l de Gandia, salvant-li la vida.

Esther participa en aqueix període dels treballs que des de l’ADA desenvolupen per ajudar als desplaçats al front de guerra. La primera línia es veurà també proveïda des de Gandia tant d’aliments com d’uniformes que es confeccionen als tallers del carrer Treballadors, actualment Sant Francesc de Borja.

El pare és el responsable de l’abastiment en el comité instaurat per gestionar la ciutat, i va assíduament al front amb els camions que porten l’avituallament per a las tropes. Però l’ADA fa molts més esforços: s’organitza per ensenyar a llegir a les dones que no saben, s’ofereix a col·laborar en la construcció dels refugis antiaeris i assumeix el repartiment de menjar i roba per als presoners de les Escoles Pies de Gandia, enviats pels famíliars.

El setembre de 1937 es forma a la ciutat el Batalló Gandia, al qual s’incorpora Alandete, entre altres, tot arribant a comptar amb prop de quatre-cents joves de la ciutat i la comarca. En la cerimònia de la Jura de Bandera celebrada a Sogorb, Esther, que havia acompanyat al seu pare, esdevenia la padrina del Batalló Gandia.

Acabada la guerra, el seu pare s’exilia al nord d’Àfrica, a Orà, on quedarà reclòs al camp de concentració de Morand-Boghari. La seua família pateix la pressió per haver actuat com a miliciana, o la màcula per ser filla de «roig», amb registres continus i dificultats per trobar treball.

S’obrirà llavors un període en el qual les presons de tot el país es van omplir de desafectes al nou govern. Entre ells moltes dones que van ser delatades, sense que importara molt haver tingut una determinada afiliació política, ni cap responsabilitat, o també per mostrar, com a únic delicte, haver sigut mares, germanes, esposes o companyes dels qui estaven presos o es trobaven en l’exili. Esther anava a ser una d’elles.

El viatge de la redempció

En 1942 Esther integrarà una de les llistes en què apareixen altres joves delatades. Moltes d’elles formen part de l’ADA i algunes viuen, com Esther, el seu particular i privatiu periple carcerari.

Dos anys abans, al març de 1940, havia aparegut la Llei per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, on es dictava com a figura de delicte pertànyer a qualsevol associació «clandestina». Aquesta llei posaria en marxa el Tribunal Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme (Termic), que obrirà en els següents anys més de 27.000 expedients. Un dels seus sumaris, el corresponent al 754, incoat el 13 de maig de 1942, portava el nom d’Esther Alandete Soler.

En el sumari es detallav la doble acusació que des de Gandia havien llançat en contra seua. La primera per pertànyer a la maçoneria espanyola i la segona, per haver aparegut en l’acta de l’Assemblea General de l’ADA, celebrada a Gandia el 27 de desembre de 1936.

El 15 de juny de 1942, nouvinguda a Gandia des de Barcelona, on s’havia mudat per buscar treball, Esther era detinguda en el seu domicili i portada a l’Ajuntament, on passaria la nit, sense més explicació que el «acompanye’ns», pronunciat pels Guàrdies Civils que van dur a terme el seu arrest

De Gandia serà traslladada a la Presó Provincial de Dones de València, on coincidirà amb Gloria Morell i Ángeles Malonda. A les tres les unia la seua pertinença a l’ADA de Gandia, de la que Morell havia sigut la seua secretària general en representació del PCE, mentre que Malonda ho era per la UGT.

A finals de juliol és traslladada a la Presó Central de Dones de Ventas, en Madrid. En el moment del comiat, Gloria Morell li murmuraria diversos noms, dient-li que «els recordara en arribar a Ventas». Allà Esther va ser reclamada per un grup de preses adscrites a la infermeria, que havien esbrinat la seua procedència i sabut de l’amistat amb Gloria Morell i Ángeles Malonda. Gràcies a això, la seua estada en Ventas no seria tan infausta com podia haver estat.

A finals d’agost li van demanar que indicara a dues persones que testimoniaren sobre la seua conducta i ideologia. Esther donaria els noms de José Canet Cháfer, de la família «Caracuel», de professió xofer, i de Manuel Pérez García, marbrista i casat amb la germana del primer. Amb els dos tenia una estreta relació d’amistat, ja que estaven relacionats amb la família «Caracuel», a la qual la mare d’Esther, estava molt unida. El testimoniatge dels dos coincidirà en que la seua conducta «havia sigut bona, que no creien que havia pertangut a cap partit, ignorant les seues idees, així com si havia exercit cap càrrec, ni tampoc militat en sindicat en el període en el qual va treballar en el magatzem durant la dominació roja marxista».

Aqueix mateix dia, dissabte 22 d’agost de 1942, Esther signaria la seua llibertat i immediatament enviaria un telegrama a la seua mare demanant-li diners per a poder arribar a casa, però el telegrama arribaria a Gandia dies després que a la seua mare li soltaren a boca de canó, mentre comprava en el Mercat Central de Gandia, que no feia falta que esperara a la seua filla «perquè segurament ja l’haurien executada en la presó». Això ocorreria quatre dies abans que Esther fóra posada en llibertat. Quan Vicenta Soler va rebre el telegrama de mans del seu veí, Sapena, del «Pou del Canonge», i que treballava en Telègrafs, es desmaiaria en el mateix replà de casa seua. El telegrama deia: «Mamà, estic en llibertat, envia’m diners per a poder arribar a Gandia!». En tornar a Gandia, Esther reconeix haver tingut molta sort i sempre contaria que la major ajuda li va arribar des de la familia «Caracuel».

Baltasaret ‘Saro’, un dels fills del matrimoni format per Pepe Canet García i Pepica Cháfer, havia sigut en aqueixos anys el taxista que traslladava diàriament al Duc de Santa Elena, Alberto María de Borbó i d’Ast, llavors auditor militar responsable de la signatura de les sentències de mort que es duien a terme a Gandia.

Saro li va parlar d’Esther al militar per tal de que terciara a favor d’ella davant del Tribunal Especial. La intervenció d’aquest va ser providencial, sobretot quan Saro li va relatar al Duc de Santa Elena que en plena guerra el seu germà Pepe, el mateix que havia testimoniat a favor d’Esther, aconseguiria salvar-se quan era traslladat per ser afusellat, gràcies a la intervenció de José María Alandete, qui va parar l’automòbil que el transportava i va exigir la seua llibertat.

El 21 de setembre de 1943 s’emetia l’Acte de Sobreseïment provisional del sumari contra Esther Alandete Soler, que deia que «no mereixent la inculpada la consideració d’inductora, dirigent o activa col·laboradora de la tasca o propaganda comunista, anarquista, trotskista o similar… ja que el mer fet de pertànyer com a simple afiliat al Partit Comunista no té valoració jurídica als efectes repressius de la llei». Quan va acabar el malson del Termic, Esther ja havia complit els vint-i-un anys.

En 1945 contrau matrimoni amb Juan Furió Moratal, un jove militant del Partit Comunista, natural de la Font. En els següents anys de la postguerra, mentre ell és dedica a l’estraperlo, ella treballarà en diferents magatzems de taronja de la ciutat. En 1954, el seu marit es trasllada a Orà (Algèria) per a provar fortuna en la mateixa companyia que construeix la línia del transsaharià, en la qual treballava el pare d’Esther, però retorna a Gandia un any després. Al setembre de 1956, amb quatre fills ja, decideixen marxar a França i establir-se. Una vegada allí, el primer que faran serà reclamar el trasllat del seu pare, Alandete, que seguia a la ciutat algeriana de Colomb Bechar.

Esther i la seua família es van assentar definitivament en la població de Carpentras, a pocs quilòmetres d’Avinyó. Cada any, i fins als seus últims mesos de vida, no van deixar de visitar Gandia. Esther morirà el 28 de febrer de l’any 2000 als 78 anys, mentre el seu company encara la sobreviuria, morint el 2014 als 96 anys. Tots dos estan enterrats en el cementeri de Carpentras, on també descansa el pare d’Esther, el lliurepensador al qual la seua filla li agradava definir com «un anarquista poeta». Ella seria sempre «la filla de l’Anarquista Alandete».