A VUELTAS CON LA CV-60

Les conselleries inclouen als seus noms conceptes com: economia i arquitectura sostenible, desenvolupament rural, emergència climàtica, transició ecològica, participació i qualitat democràtica.

Tot sona genial, però almenys en el projecte de prolongació de la CV-60 que ara promouen, no ho han considerat. Més aviat sembla que volen fer-nos creure que es tracta d’una autovia imprescindible, que s’executarà de forma dialogada i que serà sostenible. Anem per parts.

Pel que fa a la suposada necessitat d’una infraestructura pensada fa vora tres dècades, cal dir que d’aleshores ençà ni la Safor s’ha vist greument inconnexa amb altres territoris ni estem en el mateix context ambiental i social.

Amb més de 15.000 km d’autovies i autopistes som el tercer país del món amb més asfalt i el primer d’Europa. Malgrat ser «capdavanters» aparentment no s’ha industrialitzat l’economia com algunes intenten relacionar, excepte la indústria de la construcció.

Quant a la participació que s’hauria d’haver promogut en un projecte com aquest, resulta evident que el diàleg i la informació ha estat nul. No s’han avisat les parts interessades: propietaris de terrenys i habitatges que es preveuen expropiar, associacions mediambientals, organitzacions agràries ni comunitats de regants. Com assabentar-se així del projecte? És la Plataforma Per l’Horta de la Safor la que està fent reunions informatives a cada poble afectat, comunicats, i altres activitats per a donar-lo a conéixer.

De res serveix un mes d’informació pública per a revisar i al·legar les quasi 2.300 pàgines. Quina persona o col·lectiu pot fer front de manera seriosa a tanta informació en tan poc de temps? Potser, el projecte estiga pensat per a executar sense que participem: molta informació tècnica en el mínim temps d’exposició i sense informar les parts interessades.

Si parlem de la hipotètica sostenibilitat de la infraestructura, també ho tenen difícil d’argumentar referint-se a una autovia, més encara si ja hi ha alternatives millorables. La sostenibilitat es basa en tres potes: el medi ambient, la societat i l’economia.

És evident l’impacte ambiental d’una autovia de quatre carrils sobre un talús elevat, que tallarà l’horta de Gandia en dos i generarà contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica que patiran principalment els pobles per on passa. Per molta hidrosembra o baladre que planten als talussos o per algun pas de fauna que incloguen, no serà sostenible; és una clara fragmentació del territori amb mínimes mitigacions d’impactes que s’apliquen des de fa dècades i que no contribueixen a la mitigació ni a l’adaptació al canvi climàtic.

Referent a la societat, el benefici irrisori, ja que estimem que s’estalvien vora 3 minuts, serà bàsicament per a part de les turistes que venen a la Safor dues vegades a l’any i per als tràilers que teòricament la necessiten. Per contra, suposarà una molèstia permanent per a les veïnes de la comarca, que veuran tallats o desviats els camins que utilitzen cada dia per a anar al poble del costat, al bancal o a fer esport. Per no parlar de l’impacte visual i del constant brunzit del vesper de vehicles que suportarem; qualitat de vida, vaja.

Respecte a l’economia, també resulta difícil justificar una despesa tan elevada en una autovia per a unir punts que ja tenen alternatives. I si la justificació és la connexió amb l’AP-7 i amb l’N-332, açò és possible si s’inverteix part del pressupost en eixos accessos i es milloren les infraestructures existents. De segur que encara sobrarien diners per a invertir-los en alternatives reals de mobilitat sostenible a la comarca. De veres que és necessari emprar vora 70 milions d’euros per a estalviar uns 3 minuts amb cotxe?

Amb tot, queda palés que ens volen vendre la moto, vull dir, l’autovia; siga quin siga el preu, millor dit, a 70 milions d’euros. I tot sense poder participar en la compra, volen que paguem i que callem. Però tranquil·les, la pintaran de verd, que està de moda.

Cuando decidimos opinar sobre cuestiones que nos afectan a todos es importante tener una visión «holística» o visión que contemple todos los puntos de vista a los que pueda afectar dicha opinión. Esto lo escribo con respecto a la construcción de la CV-60 en el tramo Palma de Gandia-Gandia. Primero, es de gran importancia definir aquellos grupos que se van a ver afectados por la construcción de dicho tramo y en qué grado les afectará. Las decisiones impactan en las personas de diversas maneras: individualmente (los vecinos); a la sociedad organizada en grupos y asociaciones (la economía), y, en tercer lugar, al medio ambiente (la naturaleza). Yo, particularmente, observo un cuarto grupo de interés de vital importancia: el coste de oportunidad. A continuación vamos a valorar en qué medida, positiva o negativamente, se verán afectados estos cuatro grandes grupos interesados.

Primer grupo: Los vecinos. La liberación de viales internos a las poblaciones siempre será un aspecto positivo tanto por la tranquilidad como por la seguridad. La polución y el ruido disminuyen sensiblemente en zonas de viviendas si la circulación se circunscribe exclusivamente a la de los mismos habitantes. También es más factible organizar políticas de peatonalización de estos viales. La experiencia nos dice que las poblaciones mejoran su calidad de vida y su comercio si son más «pisables», generando el efecto de vivir más en mi ciudad.

Segundo grupo: La economía. La construcción de una infraestructura de este calibre, de por sí, ya genera un movimiento económico de aquellos recursos de la zona que se necesitan para su construcción (empresas, obreros, licencias etc). Pero lo más importante es la facilidad de comunicación que favorecerá, y lo digo por experiencia, la fluidez de los desplazamientos, tanto sea transporte de camiones como de furgonetas de servicios. Una mejora de la comunicación de estos municipios entre sí y el hospital también es reseñable, y descongestionar, sobre todo en verano, la circulación de la N-332 también es de tener en cuenta. Nuestra comarca siempre ha adolecido de unas comunicaciones ágiles con las grandes ciudades de las comarcas centrales, Ontinyent, Alcoi y Xàtiva. Esta mejora viaria puede resolver en parte la distribución del tráfico en verano sobre todo en las playas del sur de la comarca.

Tercer grupo: El medio ambiente. La sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesaria su protección y su uso racional. Sin duda una infraestructura de esta índole deberá afectar a determinadas zonas agrícolas, algunas de ellas sin producción. Este impacto principalmente paisajístico y de disminución de zona agrícola es irreversible y será un motivo de valorización en la medida relativizante de la cantidad ingente de zonas agrícolas actualmente existentes en nuestra comarca. La afección medioambiental por ruido deberá ser suficientemente justificada y solucionada en el proyecto de impacto ambiental. En el medio plazo, la afección por contaminación de los gases de los vehículos se verá sensiblemente disminuida simplemente por el aumento gradual de vehículos cada vez menos contaminantes.

Para ser sinceros, la construcción de una infraestructura viaria siempre conlleva medidas que modifican el medio en el que nos movemos. La decisión de llevar a cabo esta actuación dependerá de si su construcción favorecerá nuestros intereses y los de nuestros hijos.

Cuarto grupo: El concepto «Coste de Oportunidad» se define como el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Recursos que dejamos de percibir o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible cuando se tienen unos recursos limitados. En definitiva, es el valor que tiene la decisión no seleccionada. Una decisión contraria a esta inversión no solo tiene el coste de no ejecutarla, sino del tiempo que puede necesitarse para que una oportunidad de inversión viaria se vuelva a realizar en dicha zona. Los recursos limitados sin lugar a duda lo son, más aún en una comarca falta de comunicaciones con el interior y difícil acceso a la principal red viaria, la antigua autopista.

La frase de los activistas de la sostenibilidad de actuar en el presente pensando en el futuro, es más real que nunca. Las decisiones que no tomemos hoy quizá no las podamos tomar en mucho tiempo.