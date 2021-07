Cuando decidimos opinar sobre cuestiones que nos afectan a todos es importante tener una visión «holística» o visión que contemple todos los puntos de vista a los que pueda afectar dicha opinión. Esto lo escribo con respecto a la construcción de la CV-60 en el tramo Palma de Gandia-Gandia. Primero, es de gran importancia definir aquellos grupos que se van a ver afectados por la construcción de dicho tramo y en qué grado les afectará. Las decisiones impactan en las personas de diversas maneras: individualmente (los vecinos); a la sociedad organizada en grupos y asociaciones (la economía), y, en tercer lugar, al medio ambiente (la naturaleza). Yo, particularmente, observo un cuarto grupo de interés de vital importancia: el coste de oportunidad. A continuación vamos a valorar en qué medida, positiva o negativamente, se verán afectados estos cuatro grandes grupos interesados.

Primer grupo: Los vecinos. La liberación de viales internos a las poblaciones siempre será un aspecto positivo tanto por la tranquilidad como por la seguridad. La polución y el ruido disminuyen sensiblemente en zonas de viviendas si la circulación se circunscribe exclusivamente a la de los mismos habitantes. También es más factible organizar políticas de peatonalización de estos viales. La experiencia nos dice que las poblaciones mejoran su calidad de vida y su comercio si son más «pisables», generando el efecto de vivir más en mi ciudad.

Segundo grupo: La economía. La construcción de una infraestructura de este calibre, de por sí, ya genera un movimiento económico de aquellos recursos de la zona que se necesitan para su construcción (empresas, obreros, licencias etc). Pero lo más importante es la facilidad de comunicación que favorecerá, y lo digo por experiencia, la fluidez de los desplazamientos, tanto sea transporte de camiones como de furgonetas de servicios. Una mejora de la comunicación de estos municipios entre sí y el hospital también es reseñable, y descongestionar, sobre todo en verano, la circulación de la N-332 también es de tener en cuenta. Nuestra comarca siempre ha adolecido de unas comunicaciones ágiles con las grandes ciudades de las comarcas centrales, Ontinyent, Alcoi y Xàtiva. Esta mejora viaria puede resolver en parte la distribución del tráfico en verano sobre todo en las playas del sur de la comarca.

Tercer grupo: El medio ambiente. La sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesaria su protección y su uso racional. Sin duda una infraestructura de esta índole deberá afectar a determinadas zonas agrícolas, algunas de ellas sin producción. Este impacto principalmente paisajístico y de disminución de zona agrícola es irreversible y será un motivo de valorización en la medida relativizante de la cantidad ingente de zonas agrícolas actualmente existentes en nuestra comarca. La afección medioambiental por ruido deberá ser suficientemente justificada y solucionada en el proyecto de impacto ambiental. En el medio plazo, la afección por contaminación de los gases de los vehículos se verá sensiblemente disminuida simplemente por el aumento gradual de vehículos cada vez menos contaminantes.

Para ser sinceros, la construcción de una infraestructura viaria siempre conlleva medidas que modifican el medio en el que nos movemos. La decisión de llevar a cabo esta actuación dependerá de si su construcción favorecerá nuestros intereses y los de nuestros hijos.

Cuarto grupo: El concepto «Coste de Oportunidad» se define como el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Recursos que dejamos de percibir o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible cuando se tienen unos recursos limitados. En definitiva, es el valor que tiene la decisión no seleccionada. Una decisión contraria a esta inversión no solo tiene el coste de no ejecutarla, sino del tiempo que puede necesitarse para que una oportunidad de inversión viaria se vuelva a realizar en dicha zona. Los recursos limitados sin lugar a duda lo son, más aún en una comarca falta de comunicaciones con el interior y difícil acceso a la principal red viaria, la antigua autopista.

La frase de los activistas de la sostenibilidad de actuar en el presente pensando en el futuro, es más real que nunca. Las decisiones que no tomemos hoy quizá no las podamos tomar en mucho tiempo.