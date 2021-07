El número de ingresos por covid hasta los cuatro pacientes de entre 35 y 45 años

Ayer, el cierre de esta edición y según la información facilitada por el centro de Salud Pública de Gandia, un total de cuatro personas estaban siendo atendidas por la patología provocada por el coronavirus. Lo que llama la atención es la edad de los pacientes. A diferencia de lo que ocurría en las tres primeras olas, no es la población más mayor la que protagonista los ingresos, sino que se trata de pacientes de edad más jóvenes que aún no se han vacunado o que solo han recibido una de las dos dosis. Así, los ingresados actualmente tienen entre 35 y 45 años. Esta misma situación también ayuda a que, al mismo tiempo, no haya ninguna persona ingresadas en UCI, ya que normalmente los casos más graves se dan entre gente más mayor. Eso no significa que una persona joven contagiada no pueda derivar hacia una situación más complicada, por lo que es necesario que todos y todas sigan extremando las situaciones en sus interacciones sociales y cumpliendo con las actuales medidas para evitar contagios.