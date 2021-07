el meu carrer

El carrer comunica el carrer Major amb Sant Pasqual. Som als primers anys de la postguerra, ara fa vuitanta anys. El carrer encara de terra, amb un pobre enllumenat públic, és un microcosmos social, com en tants altres carrers i places de la ciutat. La mirada crítica, amerada dels grans processos històrics i econòmics, ni tan sols considerà digne d’atenció este racó d’humanitat, tan semblant a tants altres, però també amb la capacitat de mostrar, a la seua escala, la complexitat de la vida i les relacions socials dels seus veïns.

En els pocs metres del carrer, com en una caixa de fotos antigues, conflueixen propietaris, metges i advocats, llauradors benestants i d’escàs bancal, fusters, pintors, sastres i modistes, botiguers, jornalers, els forners, és a dir, els rics i els pobres, com en tota societat humana a l’ús. Entre una bona part dels seus veïns la llei no escrita de l’ajuda mútua és sagrada i practicada en qualsevol moment de necessitat. Les relacions de veïnatge amb tots també amaguen, com una secreta norma, l’existència d’una jerarquia social, on cadascú té el seu lloc i subtilment la llengua, en el tractament oral, sap distingir entre un senyor o senyora i un tio o tia, potser encara acompanyats amb algun malnom, cada volta menys emprats. El valencià és la llengua vehicular general, tret d’alguna excepció en els fills d’alguns benestants, que van fent realitat la substitució lingüística.

La tipologia de les cases marca la transició entre l’etapa rural i la urbana, procedent ja del segle XIX. Algunes cases de llauradors mantenen la forma a dos mans o a una, mentre en les dels propietaris el vestíbul té a cada costat un despatx i una sala d’estar i visites, a més d’un celler, com en el cas de la transformada «casa de la neu». Els menestrals i comerciants tenen el taller o la botiga en la planta baixa, amb la cuina i altres departaments familiars. Les cases de veïns, amb un escala estreta i replanells menuts, contenen apartaments minúsculs. L’aigua potable facilita una higiene elemental, en connexió amb el recent clavegueram públic construït en 1936.

La família que predomina és l’extensa, amb la convivència de diferents generacions. Els xiquets i xiquetes s’han escolaritzat totalment. El seu temps de descans, prou llarg, s’hi fa al carrer, amb els jocs infantils propis de l’època, on no falten els del fang. Els encàrrecs dels pares són un element important de les seues ocupacions, a sovint fets a contracor. El temps ve marcat per l’horari de les campanes de la Seu, les festes religioses i les anuals de les falles, encara poc monumentals i molt arrelades a la situació humana del barri.

L’economia sí que estableix les diferències socials més vistents, amb una gran diferència entre els propietaris i els treballadors, també marcats per la categoria de l’ofici respectiu. Els sous es completen amb una certa economia de subsistència amb la cria de gallines i conills, alimentats amb les sobres del menjar i el farratge arreplegat a l’horta. La llibreta de racionament, un prou visible mercat negre sobretot de farina i oli, el canvi de les pells de conill per plats i gots, restes de teles i vestits vells, que els drapers recullen amb visites periòdiques o el més modern Cupón Regalo Comercial, van arrodonint la precària balança familiar.

Als anys 60 del segle XX tot hi comença a canviar amb el triomf del món urbà. Alguns dels fills, inclús de llauradors, menestrals i botiguers, cursen estudis superiors i tallen amb els oficis familiars. Noves edificacions canvien la fesomia del carrer, mentre van apareixent comerços, bars i restaurants. Les famílies benestants se’n van del carrer, que perd habitants estables. El valencià va reculant. El carrer durant uns anys serà de trànsit de cotxes i aparcament, però finalment serà només per a vianants.

El carrer actual només conserva unes deu cases habitades i dos veïns del període de la postguerra. Les buides són les més abundants, excepte en alguns baixos d’unes poques botigues, oficines, perruqueries, una institució de caritat i un bar. En alguna casa de veïns, estos són transeünts, com alguns dels treballs precaris que s’hi practiquen. La desintegració del veïnatge és evident i el mateix valencià continua perdent la seua presència social. Un de tants exemples de la transformació dels centres històrics de tantes de les nostres ciutats.

Els vuitanta anys s’han escolat en el rellotge d’arena de l’existència. En l’arc d’una vida, la societat ha canviat exteriorment d’una forma ben cridanera, però també interiorment i en la relació amb els altres, com en una nova etapa de l’aventura humana, però on continuen també els amors i els odis, les il·lusions i les decepcions, les alegria i les tristeses, els plaers i els sofriments, com l’aigua de cada dia que apaga la set, mentre la font de l’existència continua amb les seues preguntes, els seus misteris, sense apagar definitivament l’ànsia de beure i descansar.

Els amables lectors, els de més edat, hauran identificat el carrer, el dels Vicaris, en record d’aquella portella que comunicava amb la Seu, i que oficialment ara és el del pròcer don Sinibaldo Gutiérrez Mas, com un enllaç amb el segle XIX, quan la ciutat creixia, però desconeixia que el seu històric centre seria quasi buit en menys d’un segle.