Contra la CV-60, «huerto a huerto»

protesta. La Plataforma per l’Horta de la Safor sigue adelante con su campaña en contra de la prolongación de la autovía CV-60, promovida por la Generalitat. En este caso, los integrantes más activos han colocado carteles informativos en las parcelas agrícolas que tendrían que ser expropiadas para ejecutar la nueva carretera o ampliar la existente. De esa manera, no solo se da información de primera mano, «huerto a huerto» a los propietarios, sino que se ofrece un plano del proyecto y se anima a presentar alegaciones para que no se ejecute.