La ciudad de Gandia es uno de los 32 municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunitat Valenciana en los que se aplicará el toque de queda para tratar de reducir el ritmo de contagios. Así lo ha anunciado la Conselleria de Sanitat después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya avalado la propuesta del Consell de aplicar esta medida. La capital de la comarca de la Safor se encuentra en uno de los departamentos de salud que actualmente presenta riesgo extremo de contagio, con una Incidencia Acumulada de 383 casos por cada 100.000 habitantes.

Eso significa, por tanto, que nadie podrá estar en la calle entre la 1 y las 6 de la madrugada a no ser que sea por las causas justificadas que se tipifican en este tipo de medidas, como es el trabajo, acudir a centros médicos, cuidado de menores o personas dependientes, etc. En principio, la medida estará en vigor durante 15 días, por lo que prácticamente se llegará hasta final del actual mes de julio. Dependiendo de cómo evolucionen los contagios, la Conselleria determinará si prorroga o no el toque de queda.

La medida solo afecta a la ciudad de Gandia, por lo que el resto de municipios de la comarca de la Safor seguirán teniendo libertad de movimientos en cualquier momento del día. Eso sí, el sábado entró en vigor la medida de cierre del ocio nocturno a las 00:30 horas, operando solo como hostelería y la limitaciones de los comensales en las mesas de bares y restaurantes a seis en interior y diez en la terraza.