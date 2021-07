José Manuel Prieto Part: "En Compromís he encontrado generosidad y habrá reciprocidad para trabajar juntos"

Alcalde de Gandia. La nueva primera autoridad local, que ha asumido el cargo tras el terremoto político que ha supuesto el nombramiento de Diana Morant como ministra, aborda en esta su primera entrevista cómo ha vivido las 48 horas más frenéticas de su vida política y, obviamente, los muchos retos que tiene por delante.

Aún no se habían cumplido dos días desde que supo que iba a ser alcalde. Y no habían transcurrido 24 horas de su investidura. José Manuel Prieto, que el mismo domingo ya estuvo trabajando con sus más próximos colaboradores, atendió ayer a Levante-EMV minutos después de presenciar por televisión cómo, en Madrid, su antecesora y amiga, Diana Morant, prometía su cargo como nueva ministra de Ciencia e Innovación.

Usted es licenciado en periodismo. ¿El titular que pondría a las últimas horas que ha vivido sería el de un terremoto emocional o un hecho esperado que simplemente se ha anticipado?

Creo que el titular es la asunción de las circunstancias y el devenir de la vida. El hecho de que vivir es siempre recomenzar. El titular más ajustado de este devenir sería «imprevisible», porque hace 48 horas no esperaba estar con esta responsabilidad. Y sin duda, ni imaginábamos que Gandia iba a tener el honor de contar con la primera ministra del Gobierno de España, un cargo de tanta responsabilidad.

¿Quién y cuándo le comunicó que Diana Morant sería ministra y usted alcalde?

Creo que después de comunicárselo a sus padres, la primera persona a quien se lo dijo fue a mí. El sábado a las 12.30. Yo tenía previsto oficiar una boda a la 1. Hice la boda como pude, asimilé un poco la noticia y después iniciamos todo el proceso de renuncia a la alcaldía y de un pleno de investidura para no paralizar la administración más de lo necesario.

¿En algún momento pensó decir que no? ¿En dar paso a otro compañero?

No, porque en la vida uno tiene que afrontar las responsabilidades como llegan. Y las palabras que me trasladó la alcaldesa fueron que su propuesta era que asumiera yo la alcaldía. No podemos rehuir la responsabilidad y el gran honor de ser alcalde de la ciudad. Nunca pensé renunciar.

En Puertollano y Gavà, cuyas alcaldesas también han sido nombradas ministras, aún no han elegido a sus sucesores. ¿Por qué en Gandia una transición tan rápida?

Para no paralizar la administración, teniendo en cuenta que Gandia tiene régimen de Gran Ciudad y que con la dimisión de la alcaldesa cesaba todo el Gobierno municipal. No queríamos paralizar la administración más tiempo del estrictamente necesario. Nombraremos en las próximas horas las delegaciones que tienen que cambiar, especialmente el reparto de las mías, pero el primer lunes después de la investidura ya tenemos Junta de Gobierno. ¿Por qué la transición ha sido tan clara? Pues porque la vocación de continuidad en la acción de gobierno está marcada, y lo hemos hecho dentro de los plazos legales.

Compromís se quejó de esa ‘transición exprés’. ¿Le pidió algo para votarlo como alcalde en el pleno de investidura?

En Compromís solo he encontrado generosidad, y sinceramente no sé cómo agradeceré esa generosidad que han demostrado todos los concejales de Compromís hacia mi persona y hacia el conjunto del gobierno, hacia los principios del pacto que tenemos y hacia los objetivos fundamentales de recuperación de la ciudad y su transformación en esta nueva etapa. Inmensamente agradecido a esa generosidad. Lo que les he transmitido, especialmente al vicealcalde y portavoz, es que en mí van a encontrar la misma reciprocidad para trabajar bien y juntos.

¿Cuáles son las prioridades del nuevo alcalde? ¿Tiene usted un plan de actuaciones diferente al de su antecesora?

Básicamente será un trabajo de continuidad a lo que hizo Diana Morant y el conjunto del gobierno de la ciudad, tanto en garantizar las inversiones previstas como en gestionar la emergencia sanitaria, que aún no está superada y que obviamente también es una prioridad. Y todo eso para afrontar el descomunal reto de la recuperación de la pandemia, desde el punto de vista económico, social y emocional. No habrá cambios de prioridades fundamentales. Lo que vamos a ver es el resultado, porque estamos a mitad de legislatura, de materializar todo lo que se ha ido haciendo en los dos años anteriores. ¿En qué puede haber un cambio? Pues sencillamente en la persona que ocupa la máxima responsabilidad, pero los gandienses pueden estar tranquilos porque tendrán de su alcalde una corresponsabilidad, un trabajo sin horario para seguir en el rumbo trazado y para que la recuperación sea inmediata, para que seamos la ciudad que de manera más rotunda vuelva a la posición de liderazgo tras esta emergencia sanitaria y económica.

El Pacte del Serpis es la versión local del Pacte del Botànic del PSPV y Compromís, pero tienen ustedes diferencias importantes. El hotel de la Colonia Ducal, el «glámping» de la playa, ahora la prolongación de la CV-60... ¿Teme que este pacto de gobierno peligre por esas diferencias, que no son menores?

La ciudadanía puede estar tranquila porque pluralidad significa acertar mejor. Ser capaces de apreciar distintas visiones para compartir una mirada única de la ciudad y así buscar la mejor solución a los problemas. Ese es el significado de un gobierno de coalición. Y creo que seis años de funcionamiento de gobierno son un aval. Hemos demostrado que levantamos un ayuntamiento de la dificilísima situación que encontramos hace seis años y que ahora estamos recuperando una ciudad de una sacudida como no la ha habido en cien años en forma de pandemia y de crisis económica y social. En esa mirada plural nosotros no vemos un problema sino una oportunidad, y este alcalde ve una potencialidad.

Pero ahora, por concretar, Gandia deberá alegar y decir sí o no a la prolongación de la CV-60. ¿Como se puede salir de esta situación?

Pensando en lo que es mejor para Gandia y en lo que beneficia al interés general y no al interés de ninguna de las siglas, ni del gobierno ni del arco del pleno.

En su investidura dijo que Gandia es capital y que debe ejercer un liderazgo. ¿Se refería al ámbito comarcal o iba más allá? ¿Cuál es su concepto de la Gandia capital?

Liderar la comarca y el pulso de las comarcas centrales, de ese espacio intermedio entre las provincias de Valencia y Alicante. Ese eje geográfico y físico, pero también estratégico, que son las comarcas centrales valencianas. El liderazgo es una mirada integradora, no de hacer nada contra nadie, sino de abrazar, de aglutinar generosamente con una visión plural proyectando la mirada hacia el resto de ciudades de las comarcas centrales con una visión ambiciosa.

¿Dónde ha visto la toma de posesión de Diana Morant como nueva ministra de Ciencia e Innovación?

La acabo de ver aquí, en mi despacho.

¿Y en estas sus primeras horas como alcalde ya ha pensado qué es lo primero que pedirá a la Moncloa? Pienso yo en el tren Gandia-Dénia o en si le preocupa la deuda municipal o si en su cabeza también está bajar impuestos.

Efectivamente, en mi cabeza está ajustarnos a unas condiciones económicas distintas teniendo en cuenta una cuestión: que Gandia está cumpliendo como la primera. Nuestros parámetros de estabilidad presupuestaria, de periodo de pago a proveedores, e incluso los indicadores del Plan de Ajuste Económico, se están cumpliendo escrupulosamente desde hace seis años y creo que es momento de devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho durante este tiempo. Sé que tendré en la alcaldesa, ahora ministra, una aliada para ir abriendo puertas. Primero para presumir de ciudad y después pidiendo a los compañeros del Consejo de Ministros que nos ayuden precisamente por eso, porque aquí estamos cumpliendo.

El clima político en España es bastante irrespirable, pero usted y el líder de la oposición en Gandia son de la misma generación. ¿Qué espera usted del PP, de Víctor Soler?

Creo que la gran consecución del Gobierno de Diana Morant ha sido la pacificación del debate político. Yo soy el alcalde de todos, de toda la ciudadanía, y espero de la oposición correspondencia. Sé que puede costar, pero creo que habrá altura de miras para que, cuando se trate de Gandia, todos superemos las siglas.

¿Ha hablado con el presidente Ximo Puig?

Formalmente espero hacerlo esta semana.

En clave política, hay quien ve en esta operación de Pedro Sánchez situar a Diana Morant como candidata a la presidencia de la Generalitat. ¿Usted estaría más por Ximo Puig o por la exalcaldesa?

No existe esa dicotomía. Le tengo aprecio infinito y lealtad absoluta a Diana Morant de la misma manera que puedo decirlo del presidente de la Generalitat. Creo que es un magnífico presidente y lo que merece es una reválida en los planteamientos y en los objetivos porque tiene una mirada valenciana. Tenemos una vía valenciana abierta, que es también la vía de Gandia. Esa mirada generosa, abierta, tenaz, que marca el rumbo. Estamos ahí y no en dicotomías orgánicas porque todos compartimos esa mirada, incluyendo a Diana Morant y a Ximo Puig.

Next Generation es el nombre que Europa ha puesto a este Plan Marshall para recuperarse de la pandemia. ¿Qué espera Gandia de esta inmensa bolsa de dinero?

Ayuda a la transformación porque el músculo financiero de la ciudad no es suficiente. Se sabe que tenemos un capítulo de inversiones limitado y este plan abre una ventana de oportunidades en forma de llegada de inversiones para la modernización de los sectores productivos e impulso de las políticas económicas en determinados apartados, especialmente en sostenibilidad y resiliencia del tejido económico de la ciudad y la comarca. Diana Morant ya constituyó la Oficina de Proyectos Europeos dentro del ayuntamiento, con un amplio equipo técnico transversal para coordinar la redacción de proyectos y, en el momento en que lleguen esos fondos, ser capaces, y lo haremos, de ejecutar bien y ejecutar rápido.

Termino. ¿De qué dependerá que usted sea candidato a la alcaldía en 2023?

Hace 48 horas era concejal de Gobierno Interior y dentro de dos años no sé lo que seré. Estoy a disposición de mi partido, de momento pensando en gestionar. Permítame, soy un humilde servidor del Partido Socialista Obrero Español.