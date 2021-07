LIMIT: 48 HORES

La notícia del nomenament de Diana Morant com a nova Ministra de Ciència i Innovació ha causat un gran impacte en tota la societat gandiana i saforenca. Tret dels «hooligans» més ideologitzats, la majoria han manifestat una sensació de satisfacció davant este fet extraordinari. El comentari, que pot aparentar ser despectiu, de «qualsevol pot ser Ministre en Espanya», resumeix a les clares com és la Espanya de les oportunitats. No cal ser un fill d’un Marquès o haver estudiat en Harvard per a ser Ministre. És suficient tindre una bona formació acadèmica, capacitat de lideratge i ser un bon gestor de la res pública, qualitats totes tres de les que la nova Ministra va sobrada. Recorde les paraules que acostumava dir Diana Morant en els actes públics previs a les eleccions municipals del 2015: «Vinc d’una família humil. Els meus iaios eren criats i la satisfacció més gran és que les seues netes han pogut estudiar una carrera». Poc sabia ella que el futur li reservava una alcaldia guanyada a pols i contra corrent, refrendada pels ciutadans el 2019 amb un ampli recolzament i un Ministeri com a premi a una gestió impecable després de fer front a la pitjor situació econòmica de les arques municipals. En una sola legislatura es van abonar 70 milions d’euros en factures que el PP havia deixat en els calaixos de l’Ajuntament. Diuen dels periodistes que una de les coses més valuoses que tenim és l’agenda. En la meua, en particular, hi ha coneguts que freqüenten els nuclis de poder a la capital. Diumenge em digueren textualment: «va a hacer carrera». Volent dir que el Ministeri era un primer pas.

Diana Morant va prendre possessió del nou càrrec el dilluns –quan encara no havien transcorregut 48 hores des que el president del Govern, Pedro Sánchez, li comunicara per telèfon l’oferiment-, però abans es va procedir a l’elecció de nou alcalde. En el plenari d’investidura José Manuel Prieto va obtindre la majoria absoluta amb els vots dels grups Socialista i Compromís+Gandia Unida. Joventut, formació, capacitat de treball, compromís, valors... serà un gran Alcalde. Diuen que li arriba esta oportunitat massa prompte. Jo pense que no. Ha dirigit àrees complicades i atresora experiència en el funcionament de l’administració. Sap escoltar i xafar el carrer i és una persona dialogant, com ho demostra l’absència de crispació en les relacions amb els sindicats a l’hora d’abordar qüestions laborals que, en el passat, causaren més d’un mal de cap al govern de torn.

No vull acabar este article sense abans fer-me ressò de la poca categoria de la que han fet gala alguns personatges públics en les xarxes socials. Paga la pena no citar noms perquè busquen propaganda barata. Només diré que mentre uns van a Madrid a fer bufonades o a declarar com a imputats en l’Audiència Nacional per causes judicials pendents, altres ho fan per a prendre possessió d’un Ministeri. Anem!