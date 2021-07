la segunda venida del ángel anunciador

D esde hace año y medio todos los telediarios vienen machacándonos tarde y noche con las truculentas noticias de la pandemia. A menudo, por las voces chillonas de los locutores, parece que están retransmitiendo el campeonato nacional de Covid «Copa Presidente Sánchez» y hablan de infectados y muertos como si fueran goles y su clasificación en la liga de los horrores.

Además de todo esto hemos permanecido prisioneros en nuestras casas a causa del estado de excepción y nos hemos perdido todas las fiestas y celebraciones, tanto religiosas como profanas, que alegraban nuestros días, por el peligro de contagios. El panorama mundial con esta peste, que parece una plaga bíblica, es francamente desolador, como si estuviéramos dejados de la mano de Dios.

La Santísima Trinidad se ha reunido en sesión extraordinaria para tratar sobre esta crisis que puede acabar con la humanidad. Dios Padre le ha sugerido a su Hijo Jesús que bajara de nuevo a la tierra, como hace dos mil años, pero este se ha negado rotundamente aduciendo que ya había sufrido su correspondiente muerte y pasión. Y, por si fuera poco, en aquellas tierras siguen enfrentándose judíos y árabes, haciéndola inhabitable.

El Espíritu Santo opinó que lo mejor sería enviar a un nuevo Mesías. Y sin lugar a dudas el mejor sitio sería Castellón, la patria del beato Ripo, el célebre pintor Ripollés, el de la barba florida, especializado en cuadros de vírgenes y santos. El Padre y el Hijo aprobaron la idea. El Espíritu Santo bajó del cielo y siguiendo las indicaciones del beato Ripo se dirigió a la universidad para buscar a la virgen más adecuada.

Ahora no se trata de buscar a la mujer de un simple carpintero para anunciarle que engendrará a un hijo por la gracia del señor. Los tiempos han cambiado y el Espíritu Santo piensa en una mujer instruida, de cierta categoría intelectual y vocación política, por lo que se dirige a la universidad en busca de una influencer graduada. Pero en el momento de entrar en la universidad, quedó sorprendido porque en un gran cartel aparecían dos mujeres besándose sobre el lema «No somos amigas, nos comemos el coño». Al llegar a la puerta de los baños y leer «Baño inclusivo para personas no binarias», el Espíritu Santo se rascó la cabeza, no comprendía nada. Se quedó mirando a las chicas que deambulaban por aquellos pasillos y al fin se decidió por una de ellas que parecía la mujer ideal y esa misma noche le mandó al Ángel de la Anunciación.

Cuando el Arcángel San Gabriel musitó, «Dios te salve María», la chica respondió, «Creo que te has equivocado, me llamo Mario, estoy tomando hormonas para cambiarme el sexo y sólo sí es sí». El Ángel huyó espantado.

Ante la gravedad de la situación la Santísima Trinidad se ha reunido con Buda y Mahoma para buscar una solución al peliagudo problema.

Por consejo de mi hija Anabel, mientras los dioses deliberan, finalizo mis historias abracadabrantes y me voy de veraneo a la Antártida, huyendo del calor que se nos avecina y a buscar un nuevo tema para otras historias. Que ustedes lo pasen bien.