reeditem el Compromís del Serpis

Fa 6 anys, en els moments més durs i negres de la història recent de la nostra ciutat, Compromís Més Gandia unida vam donar una passa endavant i vam donar la mà als nostres socis perquè tocava responsabilitat, altura de mires i propiciar el canvi necessari i valent que la societat, la ciutat, ens reclamava des de l’esquerra social, el valencianisme polític, el feminisme o l’ecologisme.

Un Compromís que es va plasmar en l’Acord del Serpis, que va assentar les bases d’aquesta nova cultura del pacte. I amb una bona gestió, responsable i eficient, que han permès que hui, en els moments més durs que viu el seu ajuntament estiga en condicions d’estar al seu costat amb polítiques que rescaten les persones més vulnerables i el nostre teixit productiu, sobretot les xicotetes i mitjanes empreses.

Tot just en l’equador de la legislatura, el Govern del Serpis encetem una nova etapa, renovem el compromís adquirit davant la ciutadania. Un nou període que ha de continuar aprofundint en el diàleg i la comunicació constant. Des de la lleialtat, la responsabilitat i el respecte a eixa diversitat i pluralitat dels governs del canvi que des de fa dues legislatures han fet de la cultura de la coalició la millor eina per a treballar per la ciutat, pel bé comú de les persones com a prioritat de totes les nostres polítiques, com ja venim demostrant dia a dia. Amb polítiques valentes. Amb la sostenibilitat, la participació i el feminisme com a eix transversal de tots els departaments.

Diumenge passat el nostre grup (tot i semblar-nos un poc precipitat i sense massa temps per a l’anàlisi per part nostra), vam votar a favor de la investidura del company José Manuel Prieto com a alcalde. Com sempre hem dit, amb un vot responsable i crític, amb un vot que siga una oportunitat per a una Gandia valenta. Perquè aquesta ciutat navegarà si és un vaixell on anem totes juntes, encara que la corrent siga contrària o a favor, cal seguir remant.

I en eixa voluntat de reconeixement i de treball conjunt, com dic, estarà el Govern del Serpis, estarà Compromís Més Gandia Unida. Eixa és la clau de l’èxit, perquè l’èxit d’aquest govern és l’èxit de Gandia.

Vicealcalde i portaveu de Compromís Més Gandia Unida