Ròtova rechaza el proyecto de la CV-60 con los votos a favor solo de Compromís

El pleno de Rótova aprobó, en su última sesión, una moción de rechazo contra la propuesta de prolongación de la CV-60. El texto fue presentado por registro de entrada por la plataforma Per l’Horta de la Safor y salió adelante con los votos a favor de Compromís, en contra del PP y la abstención de los concejales no adscritos. El consistorio muestra su oposición al proyecto aunque no es un municipio afectado por el mismo.

En la moción se exige la paralización del procedimiento administrativo referido a la ampliación de la CV-60, y la creación de una comisión para establecer un diálogo multilateral con representación de todos los ayuntamientos de la Safor, actores sociales implicados o afectados y la conselleria competente.

El concejal de Compromís Pere Ciscar recordaba que Compromís de la Safor-Valldigna ha pedido a un equipo técnico la redacción de propuestas alternativas al actual proyecto de la CV-60.