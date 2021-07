Tavernes instal·la tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics d’ús gratuït

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha iniciat la instal·lació de tres punts gratuïts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els nuclis urbans del poble i la platja. Un s’ubica al costat de l’ajuntament, un altre punt està situat junt al consultori mèdic de la platja i el tercer en la zona esportiva de la Goleta.

Els tres punts de recàrrega, que ja s’estan pintant i habilitant, seran gratuïts i en ells es podrà estacionar i recarregar els vehicles elèctrics durant un màxim de 90 minuts.

L’alcalde, Sergi González, ha destacat que «a Tavernes apostem per la mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, i la millor manera de fer-ho és facilitant l’ús gratuït dels punts de recàrrega, tant al poble com a la platja». El regidor de Serveis Públics, Quique Chofre, ha afegit que «des de l’Ajuntament seguirem treballant en noves accions per a incentivar la compra de vehicles elèctrics i el seu ús».

La inversió ronda els 36.000 euros, finançada amb dos subvencions, una de la diputació i l’altra de la Generalitat.