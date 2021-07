Ròtova recorda la Batalla del Vernissa

Enguany fa 500 anys de la Batalla de Vernissa, de 1521, un episodi dins del conflicte de les Germanies que produí el saqueig i posterior refundació del municipi de Ròtova. Per aquest motiu l’Ajuntament d’aquesta localitat ha organitzat dos actes per commemorar aquest fet històric tan significatiu per al municipi.

Per una banda, el divendres 23 de juliol, a les 19.30h, al Palau dels Comtes de Ròtova es realitzarà la xarrada «Ròtova, la guerra de la Germania, la batalla de Vernissa», a càrrec de l’historiador i doctor en Filologia Catalana Abel Soler.

L’historiador brindarà l’oportunitat de conéixer el context històric que envolta la batalla, el paper del senyor de Ròtova i els esdeveniments que tingueren lloc al municipi. Al mateix acte es podrá vore una exposició sobre la Batalla del Vernissa.

Per altra banda, el diumenge 25 de juliol, a les 08h, des del passeig 9 d’Octubre de Ròtova es realitzarà una passejada d’aproximadament tres hores a través de l’escenari de la batalla. El recorregut travessarà les localitzacions de Ròtova que tingueren més rellevància per al fet històric per tal d’aconseguir una immersió dels participants en el context de la batalla.

L’Ajuntament de Ròtova ha recordat a tots els que vulguen participar que cal reservar prèviament a través del telèfon 678 62 15 92 o el correu electrònic cultura@rotova.es.