El 70% de los nuevos contagiados de la Safor tiene menos de 30 años

Son dos los motivos por los que los casos no derivan a situaciones tan graves como lo hacían hace unos meses. El primero es la vacunación que sigue avanzando y ya alcanza a la mitad de la población y el segundo, que a su vez también tiene relación con el primero, es la edad de las personas que ahora mismo se están contagiando.

Según ha podido saber este periódico, el 70% de los nuevos positivos en la comarca de la Safor se producen entre personas de entre 20 y 30 años, que es el tramo de población que aún no ha recibido ninguna dosis de la vacuna.

Eso significa que de los 474 nuevos contagios registrados entre el viernes y el martes, 332 son personas que tienen entre 20 y 30 años según los datos que maneja el centro de salud pública de Gandia, que gestiona la sanidad de toda la comarca de la Safor.

Este tipo de contagios se producen, especialmente, en la reuniones sociales, que se han incrementado durante el verano y han llevado a una situación que podría acabar con otras localidades en toque de queda, como está ahora mismo la ciudad de Gandia entre la 1 y las 6.

Por ofrecer algún dato positivo, la situación del hospital mejoraba ayer ligeramente, con un descenso de personas ingresadas. El estado que más preocupa es el de las dos que en estos momentos se encuentran en la UCI, ya que allí es donde se trasladan los casos más graves. La edad oscila entre los 55 y los 65 años.

Además, hay 11 personas en planta, dos menos que el día anterior. En este caso, los perfiles son muy parecidos a los de las personas que en su mayoría se contagian en estos momentos. Así, un 72% de los pacientes que se encuentran atendidos en la sala covid del hospital Francesc de Borja de Gandia tienen entre 24 y 40 años, lo que supone un total de 8 enfermos. Del resto, dos tienen más de 60 y otro más de 80. En estos últimos casos, como informan fuentes del centro de salud pública, el ingreso no se produjo por covid sino por otras cuestiones y una vez en el hospital se les practicó un test PCR que dio como resultado positivo por coronavirus.

Las y las profesionales insisten una y otra vez en que la vacuna no evita el contagio, sino que permite que la enfermedad no avance a estadios tan graves, como se ha demostrado en las personas más mayores que actualmente están ingresadas y que no habían desarrollado síntomas de covid.

La Generalitat espera que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana permita el toque de queda, además de en Gandia, en Oliva, Tavernes de la Valldigna y Xeraco para limitar los contactos sociales nocturnos.