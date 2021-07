Los autotest covid llegan a la Safor para «aliviar los centros de salud»

Los autotest covid llegaron ayer a las farmacias de la comarca de la Safor. Se trata de pruebas que se una misma persona puede realizarse para saber si está o no contagiada. La puede adquirir sin una receta médica.

La medida ha sido celebrada por parte de la ciudadanía, que ve cómo ya no tendrá que esperar varios días para saber si se ha contagiado o no. Por eso, ya se han vendido las primeras unidades.

«Ya ha venido gente que se ha llevado una caja, que ha comprado dos cajas, o incluso cuatro cajas», asegura Estafanía, farmacéutica de la Farmacia del Paseo 24 horas, ubicada en el paseo de les Germanies de Gandia, en una conversación con Levante-EMV.

Aunque los datos de ventas aún no son relevantes, debido a que ayer era el primer día que estaban a la venta, desde la farmacia auguran que estos test quitarán una gran cantidad de trabajo a los centros de salud. «En el momento que una persona conozca que ha tenido un contacto estrecho con un positivo por coronavirus podrá venir a la farmacia o pedir un test. Esto le permitirá saber si se ha contagiado o no directamente» sin necesidad de pasar por el centro médico.

La farmacéutica destaca la necesidad de conocer para qué sirven los diferentes test y qué protocolo hay que seguir una vez se obtiene el resultado.

En primer lugar, con el autotest de antígenos se analiza la presencia del virus Covid-19 en el cuerpo, es decir, se puede saber si la infección está activa en el momentos en el que se realiza la prueba. Para que sean efectivos hay que realizarlos a partir del tercer o quinto día del contacto con el positivo.

En segundo lugar, el test de anticuerpos detecta las defensas que el cuerpo tiene contra el virus. Se puede saber, por un lado, si la persona se ha contagiado, o, por otro lado, si tiene defensas contra el virus. Las defensas aparecen si ya se ha pasado el virus o si se ha vacunado.

Respecto a la validez de la prueba, desde la Farmacia del Paseo 24h aseguran que estos tests «cuentan con una eficacia de precisión superior al 98% y resultados demostrados en 10 minutos, además, son fáciles de utilizar y sus análisis son fáciles de interpretar».

Estos autotest son sencillos de realizar y comprender, ya que contienen las instrucciones de uso en el envase, para que el paciente pueda realizarse la prueba sin ningún tipo de ayuda.

Desde la botica aconsejan la compra de los «packs de cinco tests de antígenos», de esta manera todos los convivientes pueden realizarse la prueba en caso de que exista sospecha de contagio.

La Farmacia del Paseo 24 horas asegura que ofrece las pruebas con menor precio de la comarca. El coste de las cajas de test de anticuerpos es de 18,95 euros, frente a los 25 marcados en el resto, y el de antígenos de 8,5 euros, en vez de 12.

Si el resultado de cualquiera de las dos pruebas, la de antígenos o la de anticuerpos, resulta ser positivo es importante tener en cuenta que no se debe acudir al centro salud de manera presencial. La farmacéutica explica que «se debe llamar por teléfono al centro médico para comunicar que te has hecho la prueba y has dado positivo. En la misma llamada te citan para hacer una PCR de confirmación y te explican el protocolo de actuación».

Por último, Estefanía recuerda que si el interesado en realizar esta prueba no quiere salir de casa o es una persona vulnerable, «pueden pedir los test por teléfono y desde la farmacia acudiremos a su domicilio».