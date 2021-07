El jardí de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós acollirà hui, a les 21.30 hores, l’inici de la 32a edició del Festival Polisònic, que organitza el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Gandia.

La primera de les actuacions del Polisònic estarà a càrrec del grup de música irlandesa The Stompers, una banda amb més de 25 anys de trajectòria, la qual els ha dut a recórrer tot Europa, seguint els passos de The Dubliners, llegendaris exponents de la cançó folk irlandesa.

Amb el seu nou espectacle, titulat Tribute to The Dubliners, els Stompers reten homenatge als seus herois musicals en un divertit viatge a Dublín, que combina els ritmes tradicionals amb el complement dels balls i les danses del grup Nuala Irish Dancers.

Des de l’organització del Polisònic s’informa que ja no queden entrades a la venda per a aquest primer concert del festival. Al respecte, Nahuel González, regidor de Cultura, ha manifestat que «és una magnífica notícia que el Polisònic comence amb totes les entrades venudes per al primer concert, la qual cosa és un indicador que estem connectant amb els interessos i les sensibilitats del públic que estima la música i la cultura en general».

Aquesta 32a edició del Polisònic tindrà la seua continuïtat durant els pròxims caps de setmana, fins al 14 d’agost, amb un total de 8 concerts d’estils tan diversos com la música brasilera, el flamenc, el blues o el swing, entre altres, i les entrades poden adquirir-se a www.instanticket.es o a la Casa de Cultura. Així mateix, en les actuacions s’aplicarà la normativa Covid-19 vigent en aquests moments.