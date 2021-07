Subir a la estratosfera es fácil porque, si el importe del viaje no lo impide, se trata solo de una cuestión técnica, por lo visto uno va con quien quiere, cuando llega no hay nada y el asunto se despacha en diez minutos. Lo heroico, lo realmente admirable, es tener que lidiar con la vida a ras de tierra en temporada alta, luchando a brazo partido para encontrar un lugar bajo el sol, en la playa, o, si se ha optado por el campo, un ecosistema no contaminado por otros turistas en busca de nuevos horizontes que queden bien como telón de fondo en los selfies.

La promiscuidad turística es un hecho indudable, y lo mismo se encuentra uno en el Ponte Vecchio a los vecinos de arriba que coincide en París con su dentista acompañado de una mujer que no es su mujer, o que en un glaciar islandés distingue a lo lejos a los primos de Cocentaina.

Ahora que el planeta se ha quedado pequeño, no parece casual que Jeff Bezos y otros multimillonarios hayan puesto el ojo en el espacio, porque si es cierto que en el espacio no hay nada, tampoco hay turistas. El confinamiento mundial demostró que los lugares más visitados incrementaban lógicamente su atractivo despojados de muchedumbres turísticas, y no es tan raro que la idea del turismo espacial goce de tan buenas perspectivas y tan buena prensa, pues se sostiene en la ampliación ilimitada del aforo, el atractivo de las novedades, la fe en el progreso y la fascinación que siempre provocan los inmensamente ricos.

La percepción de la masificación turística no es un fenómeno reciente. Como ya informaba en 1848 un periódico británico, los adelantos de los ferrocarriles y la navegación tenían sus ventajas y resultaban muy útiles para los viajeros, «pero han fustigado nuestra generación con un látigo cruel: han cubierto Europa de turistas». La diferencia entre viajeros y turistas hoy parece casi inexistente, pero, como se ve, hace casi dos siglos estaba muy clara para quienes entendían el hecho de salir a ver mundo más como una forma de vida que como un breve periodo recreativo. En la actualidad esa distinción, en el fondo tan clasista, es pura arqueología, y aunque nos guste evocar el mundo romántico de los antiguos viajeros, lo cierto es que el mundo de hoy, el mundo real, se sostiene precisamente en el turismo y, a pesar de todo, es infinitamente más equitativo, para viajar, que el de los encantadores tiempos del «Grand Tour». Lo dice Marco d’Eramo, autor de El selfie del mundo. Una investigación sobre la era del turismo: «En realidad la industria más pesada, más importante, que genera más cash flow del siglo XXI, es precisamente el turismo», y el veterano periodista italiano reprende a quienes todavía contemplan ese fenómeno de masas y sus servidumbres y contradicciones con cierto desprecio deudor de una mentalidad decimonónica: «El turismo está tan profundamente arraigado en nuestro yo que cuestionarlo significa redefinir nuestra idea misma de libertad, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con lo Ajeno a nosotros».

Si pudiésemos viajar al espacio como Jeff Bezos sin duda la experiencia sería extraordinaria, y la contaríamos hasta la extenuación en el bar, pero si durase más de diez minutos, ¿no acabaríamos añorando hasta los viajes en autobús a Alicante, a los primos de Cocentaina y a los vecinos de arriba con una melancolía elemental, de especie, de turistas desubicados?