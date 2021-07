La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Miramar ha organitzat la Setmana de Festes Patronals del dimarts 3 d’agost al diumenge 8 d’agost 2021destinades a totes les edats i adaptades a la Covid-19.

Els actes, organitzades a l’aire lliure, estan adaptades a la normativa sanitària per la Covid-19. Així, per a les activitats culturals com el tribut d’artistes, el concert de la Unió Musical Milamarina i el monòleg de Xavi Castillo és imprescindible la reserva de localitats i l´ús de la mascareta.

Aquest any la presència de la pólvora servirà entre d’altres per a fer un xicotet homenatge als Sants Patrons del poble i als moros i cristians que, un any més, no van a poder desfilar. Un kilómetre de traca que recorrerà els carrers més emblemàtics del municipi, seguint el recorregut de la desfilada i les processesons en honor als patrons de Miramar.

«Aquest any hem fet una xicoteta programació adaptada a la situació de crisi sanitària que continuem patint», assegura Salva Gregori, regidor de Festes de l’Ajuntament de Miramar. «Esperem que l’any que ve puga’m celebrar les nostres festes de forma normal i que això signifique que per fi hem vençut la pandèmia i que podem continuar fent allò que més ens identifica, ajuntar-nos amb els amics i familiars».