La policia de Tavernes incorpora un quad per a vigilar la platja

La Policia Local de Tavernes ha incorporat un quad a la seua flota de vehicles, amb la finalitat d’ampliar la dotació del parc automobilístic del cos policial i incrementar la seguretat ciutadana en punts de difícil accés gràcies a les característiques tot terreny d’este tipus de vehicles.

Per exemple, el quad ja està sent utilitzat per la Policia Local per a fer tasques de vigilància per l’arena de les platges per al control de les normes sanitàries, així com evitar robatoris i donar ràpidament suport al servei de salvament i socorrisme.