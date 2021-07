La literatura oral de Xeraco té les seues arrels de quan la transmissió oral era la pràctica habitual de les classes populars. Les rondalles tenien per finalitat explicar el món on vivia el llaurador, les penalitats, les alegries, les frustracions, els preceptes morals en què es basava la seua existència i que s’havien d’acomplir i respectar.

Xeraco, poble agrícola per excel·lència, en èpoques passades es donava el cultiu tradicional valencià: el secà, l’horta i la marjal. La terra i l’aigua van esdevindre la clau i la base de l’existència dels seus habitants des del seu naixement fins a pràcticament l’actualitat, la qual cosa ha fet possible que tot un conjunt d’elements reals i màgics hagen arrelat en la societat local formant el cos de la seua rondallística tradicional: poble, autoritat, heroi, donzella, marjal, cavall, escopeta, serp...

La serp de la venta ha sigut la rondalla que més ha impactat en la població d’ençà que degué aparèixer, convertint-se en el mite local, coneguda a gran part de la Safor. La primera versió escrita es feu a l’escola per mà d’Antoni Martí el 1981, com a element pedagògic de l’ensenyament de la llengua. Això va donar pas a que l’AMPA plantejara el recull de rondalles per l’alumnat del centre naixent el 1995 amb el nom de La serp de la venta, contalles populars de Xeraco; el 2001 la Goleta publicà un opuscle d’un resum de la rondalla en cinc llengües. El 2007 el Col·lectiu de Mestres de la Safor i la Goleta van donar cos a la rondalla i la publicaren. L’any 2012 la revista l’Escudella va editar un monogràfic sobre la tradició oral, amb la nostra rondalla d’eix transversal. Finalment el 2019, la Goleta i l’editorial Afers publicaren una revisió i ampliació del primer llibre sota el títol: La serp de la Venta, llegendes i narracions tradicionals de Xeraco.

L’any 2000 l’Associació Cultural la Goleta va promoure la transformació de la llegenda en una obra teatral, versió realitzada per l’escriptor Ximo Vidal, que es va representar amb un important èxit de públic. Dos anys més tard es van interrompre les representacions populars fins a l’any 2015 en què es tornaren a reprendre. El 31 de juliol, com ha vingut sent habitual els darrers anys, es tornarà a representar a la plaça de l’Església de Xeraco la versió teatral de la llegenda tradicional La serp de Xeraco, amb la col·laboració desinteressada de diverses entitats culturals del poble.