cant d’amor a la dacsa

Com totes les realitats importants, el seu origen també té un cert misteri per haver aparegut, sense relació amb altres plantes, com un miracle de la naturalesa en les valls i altiplans de l’Amèrica alpina, on les muntanyes i els còndors semblen arribar al cel. D’aquells llocs remotíssims, la dacsa va escampar-se per una gran part del continent, com un mannà prodigiós per a saciar la fam dels pobles. I, ben prompte, la seua benèfica menja va arribar a quasi tot el món, inclús a les terres on el cereal regnava des del Neolític. L’antiga dacsa, ara ja de múltiples formes i colors, també s’havia convertit en l’humil dacsó per a el farratge dels animals, sempre abundant i generós.

El seu nom originari, el mahís dels pobles de llengua taïna, ben prompte conquerits i fets desaparéixer, va ser transformat i substituït per noves formes d’expressió. Així, en les llengües neollatines, uns l’anomenaran amb més fidelitat a la forma originària maíz o maïs, mentre d’altres, com la nostra dacsa, tiraran mà de l’àrab o de la fantasia oriental, com el blat de moro i el granturco. El gra del turc, tan fatxendós, és el principal component de la polenta, és a dir, més o menys semblant a les nostres farinetes, inclús com a substitut del pa en tantes comarques italianes, d’alimentació ben humil, tan present en la novel·la realista del XIX.

Les terres americanes, de més amunt de l’equador, han fet de la dacsa el seu distintiu per un invent tan pràctic i mengívol com la tortilla, la coca que acompanya qualsevol menjar, que és aliment cabdal i pràctic plat i cobert, preparada en el comal o cassoleta de fang. La dacsa també recobrirà generosament la carn, com en el nutritiu tamal. El seu cultiu, sobretot per al consum intern, també ha sofert la competència abassegadora del gran veí del nord, el primer productor mundial de dacsa, amo i senyor de preus i exportacions. Ara, després de passar pels laboratoris, la dacsa és una matèria primera barata i fecunda en aplicacions industrials i farmacològiques.

El pa de dacsa de la postguerra, el minjo de les èpoques d’escassetat, menystingut en l’enyorança de la farina de forment, del pa blanc, s’hi transformava en panet dur com la pedra o es disfressava de pastisset amb cama-roges. Era el pa pastat amb llàgrimes que tampoc l’ablanien ni el feien més fàcil d’empassar. Un tros de pa, caigut a terra, era besat, no sols per pietat, sinó com un signe de la vida austera, dura com la fusta de les taules escolars, encluses de forts caràcters i de fracassos anunciats.

De tanta estretor, com un tresor amagat, s’hi van salvar les coques a la calfó, tan autèntiques com una pedra preciosa de corona comtal. Allò que era necessitat, la nova abundància la va convertir en exquisida menja, en ritual gastronòmic, ja tan allunyat dels anys de fam, que calia oblidar con un malson. La fraterna comunió en la dacsa ha fet alçar ponts amb el passat de silencis, amb tota una època de pervivència entre tantes obscuritats i pors.

En la cruïlla de tantes històries, la dacsa, en altres temps tan abundant en les nostres hortes, encara que siga ianqui o xinesa, continuarà oferint experiències úniques de retorn a tot allò que és original, és a dir, primordial, com un primer amanéixer o un primer amor. Tot i que ara les perles grogues s’amaguen entre les amanides d’estiu, com un testimoni d’aquells records que van omplir tantes infanteses, també creix la seguretat que els foscos núvols del passat sempre deixaran pas a un nou dia.