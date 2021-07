El Gobierno alivia loa daños de Gloria en la comarca con 3,1 millones

La Safor recibirá 3,1 millones de euros para paliar parte de los daños provocados por el temporal Gloria, ocurrido en el mes de enero del año 2020, unas semanas antes de que la pandemia del coronavirus se situara en el primer lugar de la lista de problemas de la sociedad. El dinero se canalizará a través del Ministerio de Política Territorial.

Aquella fue la peor borrasca en años, causó destrozos por varios miles de millones de euros en prácticamente toda la comarca sin discriminar infraestructuras públicas y privadas, playa, montaña o espacios urbanos. Aunque es cierto que el mayor impacto se lo llevó la costa, especialmente en Bellreguard, Daimús o Tavernes de la Valldigna, debido a un mar embravecido que escapó muchos metros más allá de su espacio natural actual, los caminos rurales próximos a los ríos también fueron damnificados.

Así, como ayer publicaba este periódico, una de las playas más afectadas, la de Bellreguard, recibirá algo más de 212.000 euros para cubrir parte de la inversión para arreglar el paseo marítimo, unas obras que empezaron el pasado mes de junio.

El dinero llegará a un total de 14 municipios de la comarca, entre los que están los tres más grandes, aunque con una sorpresa para Tavernes, que apenas ha recibido unos pocos miles de euros de todo lo que había solicitado pese a ser uno de los puntos más afectados.

Gandia es la que mayor ayuda recibe, con prácticamente 1,7 millones de euros, que se destinarán a las obras de peatonalización del paseo marítimo Neptú de la playa, así como la reparación de varios caminos que también sufrieron desperfectos por culpa de las lluvias.

En el caso de Oliva, el Gobierno le ha adjudicado, a través de diversas partidas, un total de 729.622 euros. En este caso, la ayuda se destinará a paliar los problemas en el alumbrado público, colectores, accesibilidad, infraestructuras y servicios de las playas, reparación de viales, retirada de posidonia, entre muchas otras. Muchas de estas actuaciones ya han sido ejecutadas por parte del ayuntamiento, que adelantó los gastos y ahora recupera parte de la inversión.

Otras localidades que han recibido importantes cantidades dinero son Villalonga, que supera los 227.000 euros para hacer frente a los importantes daños sufridos en caminos como la carretera de Ador, Cuartel, de Tarrasó o Fontanelles. Daimús supera los 65.000 euros en ayudas, por su parte. Aproximadamente, los municipios recibirán el 50% de la cantidad solicitida. L’Alqueria de la Comtessa destinará sus 22.674 euros a la reparación de caminos y la reposición de señales urbanas y el tejado de una nave industrial.

La cara amarga de la moneda la protagoniza Tavernes de la Valldigna. La localidad, pese a ser de las más afectadas por el temporal, con daños millonarios en prácticamente toda la línea de litoral, con graves afecciones en viviendas, especialmente en la zona de la Goleta, servicios de playa, mobiliario urbano y también en caminos rurales, apenas recibirá 10.341 euros de todo lo que solicitó, una cantidad a todas luces insuficiente para cubrir la reparación de los daños.

El ministerio esgrime cuatro motivos diferentes para no aceptar el resto de solicitudes presentadas por el consistorio y que van desde que «los gastos del proyecto no se ajustan a los gastos subvencionables» hasta que «el ámbito temporal o episodio catastrófico no se encuentra entre los señalados en el artículo». Estas ayudas están destinadas a todas las «situaciones catastróficas» que se generaran entre abril del 2019 y el 31 de marzo del 2020.

Los 14 municipios que recibirán dinero del Estado

Gandia..........1.699.221 €

Oliva...............729.622 €

Villalonga........227.837 €

Bellreguard.....212.561 €

Daimús..............65.175 €

Potries..............39.013 €

Simat................36.247 €

Guardamar........24.200 €

l’Alqueria...........22.674 €

Palma de Gandia..21.998 €

Benifairó..........20.640 €

Tavernes...........10.341 €

Ròtova................5.544 €

Beniarjó..............4.971 €