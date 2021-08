Familias de la Marina se unen para que sus hijos estudien en la Safor ante la falta de transporte público

Estudiar lo que a un o una joven le gusta no es tan fácil como puede parecer. Está primero la necesidad de aprobar y graduarse en secundaria, después la solicitud, esperar que haya plazas libres y, posteriormente, ser aceptado en la especialidad que desea. Después, si hay suerte, tal vez haya un instituto cerca de casa en el que se ofrece la rama elegida pero, si no, habrá que ingeniárselas para poder acudir a clase cada día sin necesidad de renunciar a lo que uno o una quiere ser.

Eso mismo es lo que le ha sucedido a una serie de familias de la Marina Alta. Sus jóvenes han decidido estudiar grados de Formación Profesional en institutos de la Safor (Gandia, Bellreguard, etc) y se han encontrado con que las escasas opciones públicas de comunicación entre las dos comarcas no es que dificulten el desplazamiento diario hasta los centros educativos, sino que diretamente no lo permiten.

Por ello, dos madres de El Verger, Sonia Doménech y Rosi Costa, han lanzado una campaña a través de las redes sociales para buscar a familias que estén en la misma situación y poder alquilar un autobús y minibús para que sus hijas e hijos puedan desplazarse durante todo el curso.

«Nuestras hijas van a estudiar en Gandia y Bellreguard y el autobús de línea pasa por el Verger a las 8.30 horas, cuando ellas tienen que estar en el instituto antes de las 8», explicaba ayer Sonia Doménech a Levante-EMV.

Ante esta dificultad, las dos madres intentaron buscar una solución a través de diferentes administraciones públicas pero pronto comprobaron la dificultad que existía. Por ese motivo, lanzaron una campaña a través de las redes sociales para organizarse con otras familias que estén en la misma situación. En estos momentos, ya hay una quincena que ha mostrado interés por sumarse a la iniciativa.

«Nosotros tendremos que buscar un autobús, pagado por las diferentes familias usuarias, que quieran hacer la ruta entre Dénia, Ondara, el Verger, Oliva y Gandia y después volver», explicaba. Lo primero, señala, es «ver cuánta gente quiere sumarse a la iniciativa y una vez lo tengamos claro buscar la empresa». La madre señala que «si no somos bastante para autobús nos conformamos con minibús».

La alternativa a esta opción es «que les llevemos nosotros todos los días. Cuatro viajes de ida y vuelta de las madres y los padres cada día es la única opción que nos quedaría», señala la madre.

Esta situación es el ejemplo claro de por qué las dos comarcas reivindican desde hace tantos años la conexión en tren entre Gandia-Oliva y Dénia, porque precisamente este caso de los y las estudiantes demuestra la carencia que existe en la vertebración de dos comarcas que están pegadas.

La publicación donde han publicado la iniciativa en las redes sociales para buscar gente de los municipios de la comarca de la Marina ya cuenta con más de 2.400 adhesiones y esperan poder encontrar a familias de la zona que se encuentren en una situación parecida para poder encontrar una solución al problema del traslado de sus jóvenes a los institutos de la Safor.

La madre explica que algunas de las familias que se han interesado por la iniciativa proceden de municipios más sur de la comarca de la Marina, como Xàbia, perfiles que, en principio, no son los que se buscan al encontrarse más lejos de la zona de Dénia o el Verger y dificultar, por tanto, el desplazamiento. Confían en que en las próximas semanas se puedan concretar nuevas incorporaciones.