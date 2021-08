Los «Goya de la Educación» miran al Real de Gandia

El mejor reconocimiento que puede obtener un docente es, sin duda alguna, que su alumnado considere que es el mejor haciendo su trabajo. Por eso, cuando eres tan buena maestra que tus alumnos y alumnas te proponen para ganar un premio, la satisfacción es aún mayor.

Es el caso de Rosma Yagüe Mayans, directora de Secundaria y Bachillerato y profesora del colegio las Colinas de Gandia. La docente ha sido seleccionada por la Plataforma Educa como una de las candidatas a Mejor Docente de España 2021. Estos galardones son conocidos como los «Goya de la Edcuación».

Los alumnos y alumnas de Rosma Yagüe han sido los responsables de enviar su candidatura a Mejor Docente del Año en Secundaria y Bachillerato. Todos ellos han destacado su gran labor en las aulas.

Este reconocimiento tiene, para la docente, más valor por venir de quien viene que por la importancia que el galardón pueda tener en el mundo de la educación. «Para mí, el verdadero premio es que me hayan nominado los alumnos», resaltó Rosma Yagüe en una conversación con Levante-EMV.

La docente se enteró de que había sido seleccionada como candidata al premio por un correo electrónico.Yagüe aseguró que no se esperaba esa noticia y que al leerla se llenó de alegría.«Cuando ví el correo no me lo creí. Se lo conté a una compañera y ella me lo confirmó, porque los alumnos se lo habían contado. Sentí muchísima ilusión» aseguró.

Rosma se encuentra en la lista con otros 25 docentes de todo el país nomidos en esta misma categoría. Y comparte la experiencia con tres compañeras de la Comunitat Valenciana. De entre ellas y ellos saldrá el Mejor Docente del Año 2021 en Secundaria y Bachillerato.

El próximo 30 de octubre, la Plataforma Educa publicará la lista de los finalistas, que será de solo 10 docentes. Unos días después, el día 15 de noviembre, y si queda entre los finalistas, Yagüer sabrá si consigue «un Goya» o no.

Sin embargo, para la docente del colegio del Real de Gandia que sus estudiantes hayan pensado en ella ya es suficiente y no le importa si es, o no, elegida como la mejor. «Supongo que el resto de profesores se sentirán igual que yo. En educación nunca hacemos lo que hacemos por un premio» sentencia la profesora.

Los galardones Educa-Abanca se otorgan anualmente con el fin de reconocer y poner en valor el trabajo de los profesores y profesoras de los centros públicos, concertados y privados. Además, buscan resaltar la implicación de los docentes durante todo el proceso educativo, tanto dentro como fuera del aula.

El premio nació el año 2016, cuando un grupo de profesores de diferentes etapas educativas se juntaron para premiar y visibilizar la labor de los docentes en la sociedad. Desde entonces, los Premios Educa-Abanca se han convertido en todo un referente en el mundo de la docencia.