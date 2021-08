Xeresa Voluntariat

Aquest dissabte passat van tornar les rialles i el circ en forma de poesia al Moll dels Borja amb l’èxit de l’espectacle «Tiravol» a càrrec de la parella artística Daraomaï. Aquest cinqué esdeveniment del Borja Port Art es va desenvolupar amb totes les mesures de prevenció anti-Covid i va congregar de nou un públic divers que va gaudir de l’univers aeri marcat per les arts de les acrobàcies, l’equilibrisme i l’humor. El pròxim dissabte 14 d’agost a partir de les 20 hores el públic podrà tornar a gaudir de l’acrobàcia aèria, de l’humor i de la poesia al Moll dels Borja amb «Los Viajes de Bowa», a càrrec de ‘La Gata Japonesa’. Una funció on l’artista afegirà l’ingredient de la màgia. També dissabte, la platja de Ganda va acollir amb èxit l’espectacle «La llum de la festa» organitzat pels departaments de Política Festiva i Turisme amb la finalitat de dinamitzar el sector de la pirotècnia i augmentar l’oferta festiva cultura i d’oci a totes les persones que ens visiten

En el municipi de Potries van celebrar divendres passat la festivitat de Sant Salvador. El programa d’actes incloïa a les 10 hores una missa en honor al sant a l’esglesia dels Sants Joan. Per als més matiners hi va haver un refrigeri boníssim, com es pot vore en la imatge de dalt on s’aprecia a unes veïnes disfrutan-lo. Per la vesprada es va jugar la tradicional partida de pilota al raspall al carrer Casa Clara de la localidad saforenca.

Amb la traca d’1 km, en homenatge als moros i cristians, l’Ajuntament de Miramar va donar per finalitzades les Festes del Poble 2021. Unes festes diferents, adaptades a la situació per la Covid-19, però unes festes on no ha faltat la música, la pólvora, l’humor i la tradició. Des del consistori esperen que en 2022 es puga tornar a omplir els carrers del poble.

Xeresa ha tancat el programa de Voluntariat Ambiental 2021, agraïnt a tots els i les joves la seua col·laboració esperant que hagen gaudit de totes les activitats. El consistori ha fet un recull d’imatges com la que es veu a l’esquerre per acomiadar als voluntaris fins la pròxima edició l’estiu que ve.