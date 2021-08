El 85% de los municipios ya tiene aprobado o en trámite plan contra incendios forestales

Fueron unas horas en las que, el incansable trabajo de los bomberos del Consorci Provincial, se dedicó a intentar que no avanzara mucho más allá de la pinada a la que afectó.

Las imágenes de las llamas pronto corrieron por las redes sociales y los teléfonos móviles de mucha gente de la comarca de la Safor. Rápidamente se extendió el tempor de que volvieran a repertirse las imágenes de hace tres años, cuando, también en pleno agosto, un rayo latente en una rama provocó un incendio que arrasó 3.000 hectáreas, de las cuales 1.000 pertenecían a la zona de Marxuquera, en Gandia.

Fue un devastador incendio del que monte aún se sigue recuperando y que arrasó, además de con vegetación y fauna, con un buen número de viviendas, además de dejar sin luz y agua durante semanas a las viviendas de las urbanizaciones de la zona.

Durante aquellos días, Gandia habilitó el Espai Baladre para albergar a las familias desalojadas, que acabaron resituándose en hoteles de la ciudad en el caso de que no tuvieran otras viviendas en las que pasar las noches.

Precisamente, Palma de Gandia es una de las localidades que no cuenta con plan de prevención de incendios forestales, aunque, según explicaba su alcaldesa, Mari Trini Miñana, se está elaborando en estos momentos por parte de una empresa externa especializada para lograr su aprobación por parte de la Generalita.

Será la mayor sensibilización ante el cambio climático, que ya es una realidad, o el temor a que ocurra una catástrofe de las dimensiones de la que azotó a la zona de Marxuquera, en Gandia, hace ahora tres veranos con más de 1.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Pero los ayuntamientos de la Safor están haciendo bien sus deberes y el 85% de los municipios, es decir 26 de 30 (Palmera está exento), ya tiene aprobado o bien se encuentran en la última fase de tramitación de sus planes de prevención de incendios forestales en línea a la ley aprobada por la Generalitat en el año 2017.

Cada localidad tiene una casuística distinta en función de la masa forestal que atesora. En primer lugar está el grupo de los que están obligados a contar con estos programas dirigidos a protegir los montes, que son, lógicamente, los que disponen de una mayor extensión boscosa.

De estos, cinco ya tienen sus planes aprobados por parte de la Conselleria de Medio Ambiente. Se trata de Gandia, Villalonga, Simat de la Valldigna, Barx y Benifairó de la Valldigna. Además, hay otras localidades que también deben disponer de estos documentos, que son Oliva, Tavernes de la Valldigna y Xeraco. En los tres casos, los planes ya están en manos de los técnicos de la administración autonómica y podrían aprobarse en breve.

En un segundo grupo, el más numeroso, están los municipios de la Safor que no están obligados a elaborar un plan como el de los anteriores pero, según recoge la normativa, puden redactar y poner en marcha, si así lo consideran, un documento llamado plan local reducido de incendios forestales (PLRPIF). En este caso se incluyen aquellos términos municipales que cumplan dos requisitos: presencia de una superficie continua igual o inferior a 500 hectáreas de terreno forestal o que dispongan de una superficie igual o inferior a 1.000 hectáreas de terreno forestal sin que exista ninguna superficie continua igual o superior a 500 hectáreas de terreno forestal.

La gran mayoría de municipios que están en este listado sí que ha optado por disponer de un plan de protección de los montos.

Aquellos municipios que ya lo tienen en vigor son Ador, Alfauir, Almiserà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, la Font d’en Carròs, Llocnou de Sant Jeroni, el Real de Gandia, Ròtova y Xeresa. Por su parte, Bellreguard, Beniarjó, Almoines, Rafelcofer, l’Alqueria de la Comtessa, Beniflà, Guardamar de la Safor y Potries tienen sus programas ya elaborados, presentados ante Medio Ambiente y en la última fase de tramitación.

Por su parte, Palma de Gandia, Piles, Miramar y Daimús no disponen de plan. En el caso de la primera localidad, su alcaldesa, Mari Trini Miñana, explicaba que «hemos contratado a una empresa que ahora mismo lo está elaborando», lo mismo que aseguraba David Morant, primer edil de Piles. El alcalde de Daimús, Javier Planes, sin embargo, señalaba que en su caso no contempla contar con este documento porque «nosotros no tenemos masa forestal», aunque se encuentra en el listado

Los planes de prevención de incendios incluyen toda una serie de actuaciones de protección de los montes que pasan por la creación de cortafuegos, limpieza y que también incluyen las acciones en propiedades privadas.

Un fuego en Palma que encendió todas las alarmas

T.Á.C. Gandia