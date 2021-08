El Potries Music Fest fa un salt de qualitat

Un total de 800 persones han acudit a la quarta edició del Potries Music Fest. Un èxit de festival que ha esgotat les entrades en tots els concerts i també ha completat l’aforament dels tallers de percussió de Liante S.A. i els tallers de socarrats de l’Escola-Taller de Ceràmica «Les Envernissadores».

Durant el festival s’ha pogut escoltar la música d’arrels de Marala; la contemporània i experimental de Ricard Capellino i Ausiàs Garrigós (Xuqr2); la barreja de flamenc, jazz, folk i musette del duo Aigua; els compositors valencians del Trio Ausiàs March; el sentiment del tablao flamenc amb Juan de Pilar; el virtuosisme de l’octet de Bambú Ensemble; i la música poètica de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba.

La cantant mallorquina i el músic valencià van tancar les actuacions del festival amb un aforament complet de 350 persones, malgrat el fort temporal que va posar en la corda fluixa el concert.

Ausiàs Garrigós, director artístic del festival, afirma que «la programació ha sigut d’un molt alt nivell, i s’ha complit el principal objectiu del Music Fest: apropar este tipus de cultura al món rural per a trencar amb la idea que sols és accessible a grans ciutats com València, Barcelona, Madrid, Viena, Berlín o Londres».

D’altra banda, l’alcaldessa, Assumpta Domínguez, va clausurar l’edició apuntant que «és un esforç molt gran per a un poble organitzar un esdeveniment com el Potries Music Fest, però any rere any ho aconseguim». Per això, l’alcaldessa va anunciar que «l’any que ve estarem de celebració, perquè n’hi haurà una cinquena edició».

L’alcaldessa i el director artístic van aprofitar per a anunciar que la programació no acaba en el Potries Music Fest, sinó que a partir de setembre torna el Cicle de Música de Cambra, en una segona edició, i també s’està treballant en més convocatòries de residències musicals.