Un total de 1.814 persones van acudir a algun dels huit concerts programats dins del Festival Polisònic Gandia 2021. Així ho confirmen des del departament de Cultura, destacant que «en set de les huit actuacions previstes, s’hi han esgotat totes les entrades».

Amb l’actuació del grup «Rambalaya» el dissabte passat va finalitzar la XXXII edició del tradicional festival internacional en el jardí de la Casa de la Cultura de Gandia. Al seu escenari s’han escoltat, durant les quatre últimes setmanes, ritmes molt diversos i amb estils divertits com el jazz, el blues, el flamenc, la música brasilera, el soul o la música d’arrel mediterrànea.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Gandia, Nahuel González, va valorar ahir positivament el resultat final del festival en unes circumstàncies «poc propícies» per realitzar aquest tipus d’actes, per les mesures i a les restriccions sanitàries de la Covid-19.

González, a més, va manifestar que «el Polisònic és un festival tan consolidat que ens obliga a superar-nos cada any i prova d’això és l’èxit de públic que hem tingut en aquesta edició, per la qual cosa seguirem lluitant des del departament per aconseguir la recuperació progressiva de la normalitat cultural en la ciutat».

A més de l’èxit d’assistència, el director del Polisònic, Eduald González, va destacar la solvència d’aquest festival. El director va assegurar que s’hi ha recaptat «més de 16.000 euros» només amb la venda d’entrades. A aquesta recaptació, va afegir, cal sumar una «subvenció de més de 9.000 euros atorgada per la Conselleria de Cultura», així com altres que encara estan pendents de ser concedides.