Gandia Borja Port Art

La Font ha encetat les Festes 2021 «En temps de pandèmia» amb l’Orquesta No Comment! Va ser una nit molt bonica en la qual els assistents es van divertir encara que guardant les mesures anticovid, entre altres estar sentats a les cadires, com es pot vore en les imatges.

En Guardamar de la Safor s’ha celebrat la misa en honor als patrons, Sant Joan Baptista i la Mare de Déu de la Llet i, com mana la tradició des del segle XVII s’han cantat els Gojos. Han estat presents els membres de les associacions locals i, en acabar, ha tingut lloc el vi d’honor al centre esportiu.

Vora 100 alumnes han gaudit i jugat a l’escoleta de conciliació d’enguany a Tavernes. Han realitzat manualitats, tallers en equip i jocs amb aigua. Han visitat el Mercat Municipal, han ixit d’excursio per l’entorn natural valler i han deprés amb xarrades sobre benestar animal i reciclatge

L’Ajuntament de Real de Gandia aposta per l’art urbà i en esta ocasió ho ha fet mitjançant un mural realitzat per l’empresa Proactives, especialitzada en els grafits per la diversitat. Una de les parets exteriors del CEIP Beato Carmel ha estat el lloc escollit. Segons explica la regidora d’Igualtat, Mari Ortolà, «el mural representa els valors d’igualtat i respecte. L’objectiu és eliminar qualsevol tipus de violència contra les dones i defensar els seus drets i llibertats fonamentals». En la imatge de la dreta, l’esmentat mural que ha passat a integrar l’art urbà del Real.

«Los viajes de Bowa», de «La Gata Japonesa», va ser l’espectacle del cicle Borja Port Art que es va vore dissabte a la platja de Gandia.