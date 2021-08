Una olímpica de raíces rotovenses

Lola Riera Zuzuarregui, nacida en València el 25 de junio de 1991, es una jugadora de hockey hierba, olímpica en los Juegos de Río-2016 y Tokyo-2020. Su relación con la comarca es que tiene raíces saforenses, dado que su tatarabuela, Pura Faus Miñana, era de Ròtova.

En su currículum deportivo destacan más de 200 partidos con la selección española, los diplomas olímpicos en Brasil y Japón, bronce mundial en 2018, bronce europeo en 2019 y campeona de Liga y de la Copa de la Reina con sus club.

La deportista destaca de su relación familiar con Ròtova que «mis tatarabuelos son de allí y nosotros tenemos una casita en el Camí de Borró, donde hemos pasado muchos veranos».

A ella, por su calendario competitivo, le resulta complicado ir, pero confiesa que «mis padres si que siguen yendo en verano y yo voy cuando puedo, aunque sea a pasar un par de días».

Comenta Lola Riera que se siente reconocida como deportista de élite en Ròtova, aunque no sea su lugar de residencia: «Sí, durante los Juegos Olímpicos he recibido varios mensajes de apoyo y como deportista siempre es muy gratificante sentir el respaldo de la gente de tu alrededor. Estoy muy contenta de que hayan estado siguiendo nuestra competición».

A Lola le gusta «el entorno natural de Ròtova porque creo que es inmejorable. La naturaleza que rodea esta localidad nos encanta. Cuando vamos intentamos hacer alguna ruta senderista».

Ese entorno del que habla la jugadora de hockey hierba «lo he aprovechado para trabajar la parte física de mi preparación, haciendo rutas próximas a mi casa. Por desgracia no hay hockey hierba en la comarca y no he podido practicarlo».

Al margen de su relación con Rótova, Lola Riera también ha valorado para Levante-EMV su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokyo: Participar en unos JJOO siempre es un privilegio, ya que se trata de la mayor competición que hay y para mi ha sido un orgullo poder competir por segunda vez en mi carrera».

A nivel de resultados, indica la valenciana, «se nos ha quedado un sabor agridulce porque el partido de cuartos de final se nos escapó por los pelos, pero a nivel global estamos contentas porque el nivel desplegado durante la competición ha sido mucho mayor y mejor que en los anteriores Juegos en Río de Janeiro».

De la actuación global e la delegación española, Lola Riera opina que «sido un año muy duro de cara a la recta final del ciclo Olímpico. Para los deportistas la pandemia ha supuesto en muchos casos empezar casi de cero y con un margen muy corto de cara a la competición. Creo que debemos estar más que satisfechos con las medallas y diplomas conseguidos. Para mi, la actuación de España ha sido muy buena, aunque está claro que siempre queremos más».

El futuro inmediato pasa por «seguir en mi club de Madrid, el SPV-Complutense. Empezamos la liga el 19 de septiembre. A nivel de selección es año de Mundial que, de hecho, se juega en España. Por delante tenemos un año con muchos retos. Mi idea es llegar a los Juegos de París-2024, pero el deporte es muy incierto».