«Es una pena no poder visitar una ciudad como Tokyo por el riesgo de contagio»

Héctor Cabrera y sus compañeros atletas del Club El Garbí y de la selección española, Kim López y Míriam Martínez, ya están perfectamente integrados a Tokyo, en donde van a participar en los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiempre. Precisamente es hoy martes cuando se celebra la ceremonia de inauguración desde las 13 horas con la 1 de TVE y RTVE Play en directo.

Los tres esperan ilusionados sus competiciones. Héctor y Kim se estrenan este sábado, 28 de agosto, en la prueba de lanzamiento de peso; Míriam entrará en liza el miércoles, 1 de septiembre, también en peso, mientras que el olivense Cabrera lanzará la jabalina en el concurso del jueves, 2 de septiembre.

Los tres deportistas viajaron a la capital japonesa la pasada semana, entre los días 19 y 20, junto al grueso de la delegación paralímpica española y, tras unas jornadas de adaptación, ya hacen una vida relativamente normal en la villa.

Héctor Cabrera atendió ayer la llamada de Levante-EMV para contar sobre el vuelo que les llevó a Tokyo y su estancia que «el traslado fue perfecto y apenas hemos notado la diferencia horaria que es de siete horas en relación con España. Nos hemos adaptado bien, si bien el segundo día yo mismo noté que mi cuerpo tardaba más en arrancar, pero al tercer día ya todo parece normal».

Sobre los primeros entrenamientos realizados en Japón, Cabrera apunta que «estamos satisfechos. Lanzando hemos tenido buenas sensaciones, tanto Kim como yo».

Al preguntarle sobre la villa paralímpica donde residen, el atleta del Club El Garbí, «tenemos prácticamente de todo, como ya sucediera en Río en 2016. La verdad es que no nos podemos quejar en absoluto, aunque es una lástima que no podamos salir de aquí para visitar una ciudad tan espectacular como debe ser Tokyo. El tema sanitario es el que prima, por lo que no podemos arriesgarnos a nada que nos pudiera dejar fuera de competición por culpa de un contagio de covid».