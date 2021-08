Oliva tornarà a ser l’epicentre del triatló amb les seues proves senyeres

Oliva tornarà a ser l’epicentre del triatló el diumenge, 19 de setembre, amb La Degana de la Comunitat Valenciana i l’International Triatló El Capità, després de no disputar-se en 2019 pel fenònem meteorològic Dana i a causa de pandèmia de la Covid l’any passat 2020.

Les competicions començaran a les 8.30 hores, a la posta de la Creu Roja d’Oliva, amb la prova de natació. Els boxes i la meta estaran, com sempre, a l’avinguda del Mar Mediterrani, zona de vianants, i al passeig d’Alfons el Magnànim. L’esdeveniment comptarà amb les mesures preventives sanitàries i de seguretat necessàries marcades al Pla Covid, desenvolupat per la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, i plantejades per la Conselleria de Sanitat.

El VIII International 113MD Capità de la Vanguarda Campionat Autonòmic de Mitja Distància 2021, que commemora l’Any Centelles, consistirà en 1.900 metres de natació, 81,3 quilòmetres de ciclisme i 18,3 quilòmetres de cursa a peu.

La XXXII edició de la Degana de la Comunitat Valenciana consta de 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 8,6 quilòmetres finals de cursa a peu.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva ha agraït públicament l’esforç i treball incansable del Club Triatló Oliva, que amb la col·laboració del consistori, ha dissenyat aquest esdeveniment que garanteix la seguretat, tant dels participants com del públic en general.

«Després de dues edicions ajornades, per fi podrem gaudir del triatló a Oliva. Dos esdeveniments esportius d’especial rellevància local i senyal d’entitat per a la nostra ciutat, que potencien l’esport, afirma Yolanda Navarro, regidora d’Esports.

El nombre màxim de participants està limitat a 800 triatletes entre les dues proves. La informació de la prova i de les mesures anti covid es troba a www.olivaestriatlo.com.

Les inscripcions estan obertes en www.triatlocv.org/evento.