Vercher i Brisca & Salelles i Tonet, final del Gregori Maians d’Oliva

El rest de Piles i el mitger oliver es classificaren ahir en la segona semifinal en guanyar per 25-20 a Ian i Canari en una partida espectacular i emocionant, en la que els vencedors van remuntar un 5-20 en contra.

Salelles II i Tonet IV ja tenien assegurada la final en ser els triomfadors de la primera semifinal disputada el divendres dia 20 davant Moltó i Seve, també pel resultat de 25-20.

La jornada del dissabte a Oliva servirà per a rendir tribut a la gran figura local, Pepito Malonda, «Malonda I». L’homenatge tindrà lloc abans de la gran final.

Partides com la disputada ahir al Trimnquet d’Oliva són de les que fan afició. No tant per la qualitat, perquè encara que hi hagué no va ser la tònica dominant, però sí per la intensitat, les ganes, les alternatives i la incertesa.

Vercher i Brisca es van imposar a Ian i Canari en iguals a 20 en un duel que van tindre molt costera amunt després de tombar tres vegades val per a acabar en els dos jocs anteriors al definitiu.

Ian i Canari van començar prou millor. La diferència més gran estava darrere, on el rest de Senyera pegava més que el de Piles, que no estava fi en les restades. Davant, Canari també manava amb colps als forats que acabaven en quinze.

Així fins al parcial de 20 per 5, que és quan el guió es va trencar totalment. De fet ja no hi havia guió ni manual. Es jugava de cor i amb l’ànima, ara sí amb les dues parts igualades en forces, encerts, errades i intencions.

Este va ser un tram de partida que va encendre al públic; per les anades i tornades, per les bones pilotades i les oportunitats desaprofitades. També pels capritxos de la pilota, que queia de la galeria per igual a les dues parelles. Va ser un tram boig, especial i incert que va atorgar la passada a Vercher i Canari.