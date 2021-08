Turno para Kim López y Héctor Cabrera en el Olímpico de Tokyo

Quien mejor conoce a ambos es su entrenador, el gandiense Juanvi Escolano, que, aunque no se encuentra en la capital nipona, ha dirigido su preparación desde la distancia. «Se encuentran muy bien y con muchas ganas», apunta Escolano, que añade que «aunque los entrenamientos han sido a través de videollamadas, han ido extraordinariamente bien. Héctor y Kim han puesto mucho de su parte para que todo fuera perfecto». Además, destaca el entrenador, «en el alto nivel se prepara a los deportistas para cualquier circunstancia adversa, por lo que estan sobradamente preparados para competir y rendir bien sin mi presencia. De hecho, muchas veces han conseguido grandes registros sin que estuviera yo en la competición».

Al preguntarle a Juanvi Escolano sobre las opciones de sus atletas, el técnico destaca que Kim López (plusmarquista mundial, subcampeón del mundo, campeón paralímpico en Rio y campeón de Europa) «está preparado para competir de tú a tú con todos. Sabe soportar la presión porque es muy maduro en ese aspecto y es consciente de la importancia de estar tranquilo en esos momentos para sacar su máximo potencial. No me gusta calificarlo de favorito a la medalla de oro o al podio porque cuando se compite se va a por todas, pero siempre hay un factor que no depende de ti que es el de los rivales».

Sobre Cabrera, que debuta en una prueba que no es la suya, Escolano comenta que «Héctor siempre ha tenido un gran rendimiento en peso, por lo que viendo el ranking y teniendo la mínima exigida, acordamos inscribirlo, ya que puede ser finalista. Además, siempre le ha gustado competir en peso, ya que libera presión antes de su prueba principal».