la mar de muntanyes

Si l’excursionista, ara convertit en turista de sol i platja, camina pel passeig del braç llarg o dic nord del port, si arriba al seu final, amb la farola i el senyal geodèsic com a referents, podrà admirar el tram final del golf de València, i, entre altres curiositats, assabentar-se de l’invisible, però ben pràctic, meridià de Greenwich, traçat entre Gandia i Dénia, l’eix que ordena els fusos horaris de tot el món. Així, mentre Gandia i gran part de la península ibèrica pertanyen al fus de Greenwich (GMT), Dénia ho fa ja en latitud est, amb l’hora central europea, és a dir, la que avança una hora més. Durant una bona part del segle XX, des de 1901, l’horari peninsular ha sigut el de l’observatori anglés. Per una decisió política, en 1940 s’hi canvià a l’hora de Berlín, és a dir, tot avançant una hora. Una determinació que ja no s’ha modificat, de tal manera que amb l’horari de primavera-estiu el nostre horari va avançat en dos hores.

Quan, d’esquena a la mar, el passejant mira cap al nord, més enllà del cap de Cullera, hi veurà el difuminat dibuix de la serra Calderona, la que marca la divisòria entre l’Horta de València i el Camp de Morvedre. Alguns ulls molt experts asseguren que s’hi pot entrellucar inclús la serra d’Espadà i l’imponent Penyagolosa, que és tant com dir les comarques de la Plana, de l’Alcalatén i el Maestrat. Sense cap dificultat, si mirem al nord, hi trobarem el penyal aïllat del cap de Cullera, com un poderós guardià de la fecunda horitzontalitat de la Ribera. A l’oest apareixen les serres de Corbera i de les Agulles, que marquen el final de la serralada Ibèrica i fan de marc a la Valldigna, amb les Creus.

De sobte, com una imposició de la naturalesa, apareix, al sud de la Valldigna, el massís del Mondúver, que, en la proximitat de la costa, assenyala el final de la serralada Prebètica. El cim del Mondúver, amb 841 m., exhibeix la corona d’espines de les antenes de comunicació, que no minva el seu caràcter de mirador sobre el mar, només a huit quilòmetres de distància. La complexitat del massís, amb una llarga presència humana, com la cova del Parpalló, concentra fonts, flora i fauna ben atractives. La seua veïna serra Grossa, nascuda entre la Font de la Figuera i Moixent, fa de frontera entre les comarques de la Costera, amb l’emblemàtica Xàtiva com a centre, i la Vall d’Albaida, arriba a la vall del Vernissa i acaba a Gandia. Encara l’observador, seguint el Mondúver, hi trobarà una menuda serra, aïllada, al centre de la comarca. S’hi tracta de la serra Falconera, ben visible pel seu Molló de la Creu, rica en massa forestal i en avencs i coves, com la de l’Autopista, amb un recorregut d’uns set quilòmetres.

Al sud-oest de la comarca continuen les muntanyes, com la serra d’Ador o de la Cuta, que separa les comarques del Comtat i la Vall d’Albaida, i va aproximant-se a la serra del Benicadell, ben visible des de l’improvisat mirador del port pels seus 1.104 m. d’altitud. L’observador ara comença a notar que tot el sud va transformant-se en una muralla de gran alçada, com la serra de la Safor, amb els seus 1.013 m., en la proximitat d’altres serres com la d’Almirall, mentre, cap a l’est, entra en contacte amb la serra de Gallinera, que divideix les comarques de la Safor i la Marina, i tot seguit, ja dins d’esta última comarca, apareixen altres serres com la de Segària, mentre que la del Montgó, amb 753 m., arribarà al cap de Sant Antoni, com un dit que assenyala les illes Pitiüses i marca el final del golf de València.

El turista, amb vocació d’observador de la naturalesa, no hi trobarà cap indicació per ajudar-lo a reconèixer els llocs tan breument citats i el decorat de pedra, sempre complex, continuarà de pedra, com un invitat de pedra a la gran festa de l’estacional turisme de sol i platja, sense a penes haver intuït que més enllà, també entre les muntanyes, s’hi amaga un gran tresor d’història, cultura i d’humanitat.