El Prado abre la plantà que se anuló hace año y medio

Ahora sí, pese a las dificultades y a que no será una fiesta normal, Gandia está en Fallas. Por mucho que haya actividades previas, el símbolo de esta centenaria celebración es la toma de las calles por parte de los artistas para montar los monumentos, y eso mismo se produjo ayer.

En la Safor, la única ciudad de la comarca que ha decidido mantener las Fallas en este 2021 y cerrar así el ciclo interrumpido de 2020, es Gandia. Y la primera de las comisiones que sorprendió con el monumento en la calle fue la de la Plaça del Prado, una de las tres de la sección Especial.

Los artistas Luis Palacio y Pepe Mas, acompañados de los ayudantes, iniciaron a las 8 de la mañana el traslado y el montaje de la obra Secrets Orientals, con la que compiten este año. Pese a la lluvia que cayó ayer por la tarde, una amenaza que se mantiene para los próximos días, la obra quedó casi acabada, a falta de que los miembros de la comisión monten los ninots y las pequeñas escenas que rodearán la gran cabeza de la mujer oriental y los remates que la coronan.

Durante el proceso de montaje el artista Luis Palacio señaló a este periódico que habían decidido ponerse antes que nadie por una cuestión operativa. Su taller realiza este año seis fallas, tres de ellas en Gandia, y hay que secuenciar todo el trabajo para que los monumentos estén listos en el momento de la visita del jurado. En caso de Gandia será este viernes, 3 de agosto, por la mañana.

Respecto a lo insólito de realizar este trabajo a finales de agosto en vez de los días previos a San José, Palacio dijo que para ellos no ha supuesto ningún contratiempo, dado que su taller y sus artistas están acostumbrados a montar tanto fallas en marzo como fogueres de Alicante en junio, y aseguró que, pese a haber estado año y medio encerrado en una nave, el monumento que se puede ver en la plaza del Prado es el mismo que, por solo unos días, no salió a la calle en marzo de 2020. «Tal cual lo guardamos, lo hemos sacado», indicó el artista, quien añadió que «sorprendentemente todo va bien, parece que el tiempo no haya pasado». A lo largo de la tarde otras comisiones, como la de Carrer Major i Passeig, también optaron por empezar a montar. En otros casos, se ocupó el espacio asignado para comenzar a poner las carpas.

Esta primera visión de fallas en la calle va a tener continuidad en Gandia a lo largo del día de hoy. La comisión de la Vila Nova, la gran rival del Prado y a quien la mayoría de las quinielas sitúan para repetir primer premio, que sería por cuarto año consecutivo, tiene previsto sacar los ninots y montarlos entre hoy y mañana. La obra Enfiats, de la que es autor el artista José Sanchis, alcanza el mayor presupuesto de entre las comisiones gandienses. El miércoles ya se cerrarán la mayoría de las calles de la ciudad para que el conjunto de las 23 comisiones puedan montar en estas atípicas fiestas de septiembre.