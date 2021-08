Tavernes Programes contra violència de gènere

El riurau de la Rogeta, seu del Centre d’Interpretació de la Pansa de Ròtova, va acollir este diumenge passat la festa de l’escaldà del raïm del municipi saforenc. Les activitats van començar divendres amb l’arreplegar del raïm, a una vinya a la Pobla del Duc, en la jornada de dissabte es van el·laborar els canyissos i diumenge va ser l’escaldà. Les últimes vegades que es va escaldar a Ròtova fou, entre d’altres, al riurau dels Mestrets, a la dècada dels 50 del segle XX, els propietaris del qual eren els germans Elies, Maria i Conxeta, al riurau de Bernardino i al riurau del Coeter, cap a l’any 1957. Aproximadament per aquesta època la vinya va deixar de donar rendiment. Ara, vora 65 anys anys després de la desaparició d’aquesta activitat, la localitat rotovina ha tornat a escaldar raïm de moscatell, un procés mitjançant el qual s’obté la pansa, en aquesta ocasió com un acte de record, de reunió i de retrobament amb una activitat agrícola ja desapareguda. Dalt i a la dreta, imatges de les activitats del cap de setmana.

L’escriptor saforenc, Josep Piera, va estar el protagonista d’una nova sessió de la iniciativa EstiuVers amb un recital de la seua poesia que es va dur a terme al recinte del Morabit de Marxuquera-Gandia. En l’acte van intervindre amics poetes de Piera, va estar amenitzat per música en directe i fins tot l’alcalde de la ciutat, també present, junt a altres regidors i regidores. Dalt, Josep Piera i un dels músics.

L’Ajuntament de Tavernes, com a membre de la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere, ha sigut beneficiari d’una subvenció de 3.500 euros de la Diputació per a continuar amb la realització de projectes coeducatius en matèria de violència de gènere en centres educatius, formació al funcionariat i els cossos de seguretat, i campanyes de sensibilització per a eradicar les desigualtats i el masclisme.