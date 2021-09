Per exemple, durant la infància quan en teoria no teníem obligacions laborals i els carrers no pertanyien als cotxes, els xiquets compartíem ballar la trompa i les xiquetes el sambori, però en arribar la pubertat botar a la corda esdevenia una alternativa d’aproximació sexual. En la família sempre trobem algun avantpassat notable per les aventures viscudes, si era a l’estranger o havia aconseguit un bon capital encara millor. Políticament manifestem les nostres simpaties per un partit o per un altre o per cap. També els veïns senten l’orgull del seu poble i un poc la rivalitat amb el poble del costat. Si passem al camp esportiu trobem un espai excepcional en allò de sentir-nos identificats com déiem al principi. L’exemple del futbol, dels seus mites, dels megaestadis i les quantitats invertides no tenen comparació.

Nosaltres, valencians i valencianes, tenim com a referent esportiu el joc de la pilota. Certament minoritari, però això no representa cap obstacle per al seu reconeixement com a tradició d’un poble. Es queixava un aficionat per l’absència en els Jocs Olímpics, si bé això no li resta valor simbòlic a la pilota. Va ser esport d’exhibició als Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Si seguim les comparacions, a Austràlia trobem hàbils llançadors de boomerang, una fusta en forma de colze amb la particularitat de que llançada a l’aire arriba a un punt determinat i retorna al llançador.

Tot és qüestió de creuer’s i assumir el que tenim. Esta vesprada el nou trinquet d’Oliva, ple de gom a gom d’aficcionats i aficcionades, per retre homenatge a Malonda I n’és un exemple idoni de l’avanç pel camí correcte, per guanyar prestigi i presència social.

Eres Malonda i eres «primer». Malonda indica el nom i l’arrel d’una nissaga amb una llista de pilotaris difícil d’oblidar. El numeral «primer» com en les dinasties reials o no, el primer comença i legitima tots els que seguiran: Malonda II, Malonda III, Malonda IV, Pepito, Diego o Carlos Parra, tres germans campions individuals, segueix la llista amb Francisco, Salvador Pericàs, José Miguel Arlandis i Pablo Malonda.

En declaracions a Levante-EMV i Superdeporte de hui mateix, manifestes la confiança en els nous temps: les escoles de pilota, la nostra televisió À Punt, incorporació del feminisme, el patrocini d’ajuntaments i de les empreses...L’esperança no és una figura retòrica en aquest cas perquè la pilota tot i la forta relació amb el poble valencià ha patit durant la seua història moments venturosos i adversos. Entre els últims tenim ben documentat el 14 de juny de 1391 quan el Consell de la Ciutat de València prohibeix que «cap persona d’edat superior a 10 anys jugue a pilota dins els murs de la ciutat sota pena de vint morabatins d’or i si no poguera pagar serà empresonat i correrà la ciutat sense gràcia ni remei». El divendres 14 de juny de 1991, 600 anys després, l’alcaldessa de València, Clementina Ródenas va derogar el ban i encara que siga simbòlicament els carrers del Cap i Casal queden recuperats per el nostre esport.

Tu mateix també has contribuït al renaixement de la pilota en la llarga partida de la vida com a professional i monitor de monitors. Vaig participar com alumne teu en aquell lllunyà primer curs i va ser un honor ser el teu deixeble.

Estimat Malonda torna hàbilment la vaqueta que s’esmuny per la careta, raspa apegat a la muralla, fes la treta ben col·locada i llança la volea al cel.

Cavaller Malonda: braç fort i pilota llarga: Felicitats i Va de Bo!