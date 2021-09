Una Ofrena histórica

La plaza del ayuntamiento estuvo rigurosamente cerrada al público una hora antes. Fuera del recinto acotado sólo pudieron seguirlo, como espectadores, aquellos clientes que estaban tomando alguna consumición en los bares, como se acordó previamente.

Pero la Ofrena de la pandemia ha sido histórica por otro motivo, y es que por primera vez unas Falleras Mayores, en este caso Sandra Faus y Alba Ramón, acompañadas de sus Cortes de Honor, tuvieron el privilegio de entrar a la Colegiata para depositar los ramos en la capilla de la Virgen. Sólo hay un precedente, pero por cuestiones meteorológicas, y fue en el año 2015, cuando llovió.

Al acto asistieron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera Gabriela Bravo, quienes momentos antes habían sido recibidos por las autoridades municipales y religiosas. Ya en el templo, el abad, Ángel Saneugenio, dirigió unas súplicas a la «Geperudeta», al igual que lo hicieron Sandra y Alba. El rezo acabó con una salve y la interpretación del himno a la Mare de Déu.

Por otra parte, el manto no pudo completarse del todo, debido a la menor asistencia. En condiciones normales se necesitan entre cuatro y cinco mil ramos para rellenar la talla de madera, y ayer faltaron, porque solo desfilaron 800 falleros. No obstante, el equipo de vestidores, encabezado por Francisco Martínez, había cubierto previamente con telas los huecos. La flor no cambió; siguió siendo el clavel, en colores rojo, amarillo y blanco, aunque, como ya sucedió en València, importado desde Colombia ante la falta de producto nacional. El evento estuvo amenizado por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor, y culminó con la «Dansà de Gandia» y el canto de «albaes» a cargo de Rebombori.

Tras la salve a la Virgen, Ximo Puig se acercó a la comisión de la Vilanova para felicitar a los artífices del «doblete». Puig dijo que las Fallas se están celebrando «con mucha responsabilidad», y añadió que el monumento de la Vilanova es «magnífico».